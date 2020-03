Commerzbank am Thomaskirchhof in Leipzig macht Montag wieder auf

Leipzig

Zwei Wochen nach der Schließung der meisten Filialen in Leipzig macht die Commerzbank einen Standort wieder auf: Die Hauptgeschäftsstelle am Thomaskirchhof in der Leipziger Innenstadt wird am Montag um 10 Uhr wieder eröffnet, kündigte das Institut am Donnerstag an. Sie war am 16. März zusammen mit den meisten anderen Filialen der Bank wegen Corona geschlossen worden. Damit haben ab Montag dann wieder vier der 15 Geschäftsstellen der Leipziger Commerzbank-Niederlassung geöffnet: zwei in Leipzig und je eine in Döbeln und Delitzsch.

„Unsere Berater stehen in dieser herausfordernden Zeit nun auch wieder persönlich als Ansprechpartner zur Verfügung“, kündigte eine Sprecherin der Bank gegenüber der LVZ an. Ab Dienstag sei die Filiale am Thomaskirchhof dann auch wieder zu den normalen Öffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr geöffnet. „Mit Blick auf die Gesundheit aller bitten wir jedoch weiterhin darum, Filialbesuche auf wirklich wichtige Themen zu beschränken und Anliegen möglichst online, telefonisch oder per Mail zu erledigen“, fügte die Sprecherin hinzu.

Filialen wurden vorsorglich geschlossen

Die Commerzbank hatte Anfang vergangener Woche 12 ihrer 15 Filialen der Niederlassung Leipzig vorsorglich geschlossen, um die Ansteckungsgefahr für Kunden und Mitarbeiter zu reduzieren. Der SB-Bereich inklusive der Geldautomaten steht aber überall weiter zur Verfügung

Auch andere Banken und die Sparkasse dünnten ihre Filialnetze kräftig aus, zuletzt die Deutsche Bank, die am Dienstag zwei ihrer drei Filialen in Leipzig dicht machte. Neben der Hauptgeschäftsstelle am Martin-Luther-Ring sind dort noch die Filialen in Borna und Wurzen geöffnet. Zuvor hatten schon die Hypovereinsbank, die Leipziger Volksbank und die Sparkasse Leipzig die meisten ihrer Filialen für die Kunden geschlossen.

Von Frank Johannsen