Corona-Angst: Desinfektionsspray bei Aldi im Raum Leipzig in kurzer Zeit ausverkauft

Region Leipzig

Die Corona-Angst befeuert weiter die Hamsterkäufe. Welche Blüten dies inzwischen treibt, war am Montagmorgen beim Discounter Aldi zu besichtigen. Dessen überraschende Ankündigung, ab Montag Desinfektionsmittel im Angebot zu haben, brachte offenbar viele Kunden um den Schlaf. So beispielsweise in Oschatz: Wer sich hier gegen die drohende Pandemie mit desinfizierendem Spray oder Gel rüsten wollte, musste früh aufstehen. Im Aldi Oschatz-West hieß es bereits am Morgen auf Nachfrage an der Kasse: „Alles alle! Um sieben Uhr machen wir auf, halb neun war alles weg. Und wir haben zugeteilt, weil sonst wäre es wohl schon halb acht weg gewesen“, sagt die Kassiererin. Wie groß der Vorrat war, verrät sie nicht. Nur so viel sagt sie: „Wir hatten schon eine Menge.“

Mitarbeiterin in Oschatz : „Das ist schon unmöglich gewesen“

Ähnlich das Bild in der Filiale im Oschatzer Osten. „Vor einer Stunde vielleicht war es aus“, berichtet dort die Frau an der Kasse, da ist es kurz nach elf Uhr. „Gegen Zehn hatte ich auf jeden Fall jemanden, der hat gefragt, und da war es schon weg“, erinnert sie sich. Ein voller Regalkorb habe für die Kunden bereit gestanden. „Wir hatten eigentlich genug, das ist schon unmöglich gewesen.“

Begehrtes Angebot: Desinfektionsmittel waren am Montagmorgen der Verkaufsschlager beim Discounter Aldi. Quelle: dpa

Delitzsch : „Das war ein Sache von wenigen Minuten“

In Delitzsch standen vor dem Aldi am Unteren Bahnhof die Kunden Schlange. Nicht so überraschend an einem Montag, wo die neuen Angebote im Sortiment sind. Dennoch war ein Bild ungewöhnlich: Der Stand mit Desinfektionsmitteln war sofort dicht umlagert. Im Angebot waren unter anderem vier verschiedene Desinfektions-Artikel – Gel, zwei Sprays und Tücher. „Das war eine Sache von wenigen Minuten, dann waren die Artikel ausverkauft“, so eine Mitarbeiterin weiter. Pro Person wurden hier - wie in anderen Filialen auch – maximal drei Artikel abgegeben.

Können die ganze Corona-Aufregung nicht verstehen: Bettina und Peter Vieweg aus Döbeln. Am Montagmorgen haben sie sich über den Andrang im Aldi gewundert, das Desinfektionsspray war hier sehr gefragt und schnell ausverkauft Quelle: Sven Bartsch

Kunden in Döbeln : „Ich kann den Zirkus nicht mehr hören“

Mehr Andrang als sonst gab es am Montagmorgen auch bei Aldi in der Grimmaischen Straße in Döbeln. Und auch hier das gleiche Bild: Innerhalb kurzer Zeit waren die Kartons mit dem Desinfektionsmittel vergriffen. Im aktuellen Wochenprospekt auf Seite 12 hatte Aldi-Nord mit Handgel und Desinfektionsspray in 250-ml-Flaschen geworben.

Bettina und Peter Vieweg aus Döbeln wunderten sich über den größeren Andrang am Montagmorgen bei Aldi in Döbeln. Sie hatten das Desinfektionsspray, das im Angebot war, gar nicht auf dem Schirm. „Ich kann den ganzen Zirkus im Fernsehen und im Radio gerade nicht mehr erhören. Das geht mir gehörig auf den Wecker“ sagt der 78-Jährige. Die normale Grippe grassiere viel mehr. Da gebe es keine solche Panik. „Wir brauchen kein Desinfektionsmittel. Wir waschen uns die Hände und lassen uns nicht von der Hysterie anstecken“, sagt seine Frau Bettina Vieweg (66).

Grimma : Begrenzter Verkauf half nichts

Weniger gelassen sahen dies offenbar auch viele Aldi-Kunden in Grimma: Hier war das Regal mit dem Desinfektionsmittel bereits am Montag Mittag wieder leer. Dabei hatte der Markt den Verkauf der 250-ml-Fläschchen begrenzt: Pro Kunde wurden maximal drei Stück verkauft. Gleiches Bild in Borna: Wer am Montagmittag im Aldi-Markt in Borna-Ost auf der Suche nach Desinfektionsmitteln war, wurde enttäuscht. Die Regale waren leer. Die Waren seien bereits kurz nach der Ladenöffnung weg gewesen, hieß es von Mitarbeitern.

Leeres Warenregal bei Aldi in Grimma am Vormittag: Das Desinfektionsspray war ausverkauft. Die Abgabe war pro Kunde auf drei Stück begrenzt. Quelle: Thomas Kube

Auch bundesweit wurde aus verschiedenen Städten eine große Nachfrage aus den Aldi-Märkten gemeldet. So standen beispielsweise in Augsburg die Kunden Schlange, die Desinfektionsmittel waren nach etwa einer Stunde vergriffen. Ebenso die Lage in Mainz oder in München oder Hamburg.

War Aldi cleverer als die Konkurrenz?

Aber warum konnte Aldi überhaupt dieses Angebot machen? War der Discounter einfach cleverer als die Konkurrenz? Hatte er Glück? Die Wahrheit ist: Weder noch. Jedes Jahr nimmt Aldi Hygieneartikel zu Beginn der Reisezeit ins Sortiment auf. Es handele sich um “Aktionsware, die regulär und bereits viele Monate im Vorfeld geplant und eingekauft wurde”, so eine Sprecherin von Aldi Süd gegenüber dem RND.

Von Frank Pfütze, Manuel Niemann, Thomas Sparrer