Die zweite Welle hat schon begonnen. Nachdem in einer ersten Welle alte Bücher zum Thema Seuche wiederentdeckt wurden ( Albert Camus: „Die Pest“, Heinrich Heine: „Ich rede von der Cholera. Ein Bericht aus Paris von 1832“) verbreiten sich jetzt neue Bücher zum Thema Corona. Zuerst das anrührende Corona-Tagebuch „Wuhang Diary“ der chinesischen Autorin Fang Fang, dann Martin Meyers Beschwörung der Literatur in seiner Erzählung mit dem schlichten Titel „Corona“, dann die Sachbücher.

Cordt Schnibben (Hrsg.), David Schraven (Hrsg.): Corona. Geschichte eines angekündigten Sterbens. dtv; 368 Seiten, 18,90 Euro Quelle: dtv

Etwas reißerischer Titel

Das wohl stärkste Sachbuch zur Pandemie haben jetzt Cordt Schnibben und David Schraven vorgelebt. Unter dem etwas reißerischen Titel „Corona. Geschichte eines angekündigten Sterbens“ schreiben sie über die Entwicklung der Corona-Krise von Ende Dezember 2019 bis Ende Mai 2020.

Gut lesbar

Das Buch hat viele Autoren; neben Schnibben und Schraven sind noch 19 weitere Mitschreiber aufgelistet. Die Autoren und Wissenschaftler der Recherchegruppe „correctiv“ arbeiten erstaunlich harmonisch zusammen, unterschiedliche Handschriften sind nicht auszumachen – alles ist spannend formuliert, komplizierte Sachverhalten werden gut lesbar wiedergegeben.

Vertane Chancen

Die Autorengruppe gliedert das Pandemie-Geschehen in vier Kapitel: die chinesische, die italienische, die amerikanische und die brasilianische Phase. Das ist auch eine zeitliche Gliederung, Datumszeilen als Zwischenkapitel betonen den Chronikcharakter des Buches. Vielleicht ist diese Gliederung am zeitlichen Ablauf zu einfach, zu wenig analytisch, aber sie hat den Vorteil, sinnvoll und auch spannend zu sein. Fassungslos liest man, welche Chancen zur Begrenzung der Pandemie vertan worden sind. Vor allem in China, aber auch in anderen Ländern. Und auch in Deutschland.

Verblüffende Detailkenntnisse

Viele Menschen haben sich in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Thema Corona auseinandergesetzt, bei Leitartiklern ist auch schon ein gewisser Überdruss zu spüren. Auch wenn viele schon viel zum Thema zu wissen meinen – das Buch darüber ist spannend. Denn die Autoren bringen manches wieder ins Gedächtnis – und sie verblüffen ihre Leser durch Detailkenntnis. Über das deutsche Epizentrum der Pandemie schreiben die Autoren so:

Teufelskerl Bernd B.

„Am 15. Februar treten die ,Teufelskerle’ vor gut 300 Menschen in der Langbroicher Bürgerhalle im Kreis Heinsberg auf. Die Teufelskerle sind eine Männer-Ballettgruppe, der Anlass ist die sogenannte Kappensitzung des Karnevalsvereins „Dicke Flaa“. (...) Einer der „Teufelskerle“ ist Bernd B., ein 47-jähriger Immobilienmakler. Als er mit seiner Männer-Ballettgruppe die Bühne betritt, ist es heiß im Saal, die Jecken sitzen eng an eng an langen Tafeln. Es wird getrunken, geschunkelt, gebrüllt. Ein Paradies für Viren. Besonders, weil niemand weiß, das SARS-CoV-2 mitfeiert: Im Körper von ,Teufelskerl’ Bernd B.“

Mietnomaden der Evolution

Das ist sehr anschaulich , die Reporter kommen der Sache so nah, als wären sie dabeigewesen. Aber war es wirklich heiß im Saal? Wurde wirklich gebrüllt? Bei dieser Art von Reportage bleiben immer ein paar Zweifel. Allerdings liest sich das alles wirklich gut. Das gilt auch für die Passagen, in denen Grundzüge der Virologie erklärt werden müssen. Die Autoren finden hier einen lockeren Ton und anschauliche Bilder: So nennen sie Viren „die Mietnomaden der Evolution“.

Das Coronavirus, so heißt es am Ende des Buches, „ist gekommen, um zu bleiben“. Es profitiert davon, wenn der Mensch unvorsichtig wird. Davor dürfte die Lektüre dieses Buches bewahren.

Von Ronald Meyer-Arlt