Corona-Demos in Leipzig – Sorge um Unterwanderung durch Rechte

Leipzig

Es waren zwei Gedankenwelten, die am Montagabend vor der Nikolaikirche in der Leipziger Innenstadt aufeinandertrafen. Auf der einen Seite der Kirche, ganz in der Nähe der Nikolaisäule, lauschten ab 17 Uhr einige Mitglieder der Gruppe „ Leipzig nimmt Platz“ dem Friedensgebet aus dem Inneren des Gotteshauses. Sie waren früher eingetroffen und hatten gewartet, bis sie ab 18 Uhr mit Redebeiträgen auf ihrer Demo auf die Gefahr von Antisemitismus und Verschwörungstheorien aufmerksam machen wollten.

Auf der anderen Seite, direkt vor dem Haupteingang, hatten sich mehrere Männer mit Flaggen des Deutschen Reichs positioniert. Sie schwenkten stolz ihre schwarz-weiß-roten Fahnen. Ohne Masken, ohne Abstand.

Aus der Kirche erinnerten Predigten an die Schreckenstaten der Nationalsozialisten, es wurden Tagebucheinträge von inhaftierten Juden vorgelesen und die Befreiung durch die Alliierten zelebriert.

Mit breiter Brust schwenkte die kleine Gruppe ihre Fahnen vor dem Eingang unbeirrt weiter.

„Ich glaube, die Frage ob diese Bewegung gefährlich ist, hat sich mit diesen Bildern geklärt“, sagt Irena Rudolph-Kokot, eine der Organisatorinnen der Demo. „Mir ist schlecht geworden, als ich diese Fahnen gesehen habe“, ergänzt die SPD-Politikerin. Es sei aber auch der Beweis gewesen. Der Beweis dafür, wie gefährlich der „Widerstand 2020“ oder auch die „Bewegung Leipzig“ seien. Der Beweis, „wie unterwandert diese angeblich politisch neutrale Bewegung bereits ist“, führt die Kandidatin der sächsischen Landtagswahl 2019 aus.

„Wie gefährlich eine Krankheit ist, weiß man am Ende und nicht am Anfang einer Pandemie“, hieß es später in einem Redebeitrag. Mehrfach wurde auf der Demo deutlich auf die Maskenpflicht hingewiesen. Alle, die keinen Mund-Nase-Schutz trugen, sollten sofort den Platz verlassen. Wie real Covid-19 ist, stellte hier niemand in Frage.

Dennoch klagt „ Leipzig bleibt sitzen“ gegen die Corona-Maßnahmen. „Insbesondere kritisieren wir deutlich, dass alle Maßnahmen der Lockerungen sich auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit konzentrieren, während weitaus wichtigere Belange wie das Wohl der Kinder, das Miteinander in der Gesellschaft nachrangig betrachtet werden“, so Jürgen Kasek, Rechtsanwalt, der die Klage für das Netzwerk betreut. Er sagt weiter: „Es bleibt erschreckend wie schnell Menschen unter dem Eindruck der Krise bereit waren, rechtsstaatliche Grundsätze als nachrangig zu betrachten. Und es ist erschreckend, wie viele Menschen sich unter dem Eindruck der Krise zu Verschwörungshypothesen hingezogen fühlen und unkritisch zweifelhafte Beiträge von Reichsbürgern und Verschwörungsmythikern verbreiten.“

Beobachtet wurde die Demo der knapp 50 regenfesten Teilnehmern auch von mehreren Polizisten und einigen „Spaziergängern“ der anderen Bewegungen. Nach wenigen Beiträgen und einigen Liedern über Antifaschismus zogen sie sich jedoch zurück und spazierten mit knapp 20 Leuten Richtung Augustusplatz, wo sich die nasse Truppe aufwärmte und neu gruppierte. Ab kurz nach 19 Uhr spazierten dann etwa 50 von ihnen friedlich weiter zum Wilhelm-Leuschner-Platz, verfolgt von mindestens 20 lautstarken Antifaschistischen. Die „Spaziergänger“ blieben ohne Fahnen, ohne Banner oder irgendeine Form von Statements. Stattdessen mit zahlreichen Regenschirmen ging es weiter zur Thomaskirche und dann Richtung Markt und wieder zurück zum Augustusplatz. Nach und nach lösten sich die bunte Bewegung und ihre Verfolger auf. Am Dienstag sollte schließlich schon die nächste Demo starten.

Von Timan Kortenhaus