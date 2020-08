Corona-Fälle in Geflügelbetrieb - „Ich will das nicht haben!“: Menschen in Mockrehna zwischen Sorge und Gelassenheit

Nach ersten Corona-Fällen in einem Geflügelbetrieb in Nordsachsen ist die gesamte Belegschaft getestet worden. 25 der knapp 600 Proben fielen positiv aus. Was sagen die Menschen vor Ort?