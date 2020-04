In zehn Wochen soll das Bachfest Leipzig beginnen. Doch selbst im unwahrscheinlichen Fall, dass die Corona-Pandemie bis dahin eingedämmt sein sollte, wird „Bach – We Are Family“ nicht mehr so durchführbar sein wie geplant. Trotzdem zögert die Stadt mit der unausweichlichen Absage ihres wichtigsten Musikfestivals.