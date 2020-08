Corona-Fall: Neunjähriges Kind in Grimmaer Grundschul-Hort „Pfiffikus“ positiv

Grimma

Im Hort „Pfiffikus“ der Grundschule Grimma-Süd am Platz der Einheit 7 wurde am Nachmittag des 13. August ein positiver Fall einer Coronavirus-Infektion festgestellt. Es handelt sich um ein neunjähriges Kind aus Grimma. Das Gesundheitsamt des Landratsamtes ordnete daraufhin die häusliche Quarantäne an.

Alle Eltern sofort informiert

Am Freitag wurden alle Betroffenen, die mit dem Mädchen in der Einrichtung Kontakt hatten, auf eine Infektion getestet. Betroffen sind 38 Kinder und 7 Erzieher, teilte Kreissprecherin Brigitte Laux mit. Die Testergebnisse liegen voraussichtlich am Sonnabend vor. In Abhängigkeit der Befunde erfolge dann die weitere Nachverfolgung.„Alle Eltern wurden sofort in Kenntnis gesetzt und informiert“, bestätigte auch Jana Kutscher, Amtsleiterin für Schulen, Soziales und Kultur.

Die Quarantäne für die genannten Betroffenen ist bis zum 23. August angeordnet.

Einrichtung bis 23. August geschlossen

Die städtische Einrichtung wurde darauf umgehend bis zum 23. August geschlossen. Die weitere Verfahrensweise wird gemeinsam mit dem Gesundheitsamt abgestimmt.

