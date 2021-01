Leipzig

Online das gewünschte Produkt bestellen und die Ware noch am gleichen Tag beim Händler abholen? Eine Alternative für den Handel im Corona-Lockdown, doch dieser Service für Kunden bleibt im Freistaat weiterhin verboten. Anders sieht es beispielsweise in Sachsen-Anhalt aus. Dort ist es nach mehreren Wochen Schließung wieder erlaubt – und wird von den Händlern angenommen, wie der Möbelriese Ikea zeigt.

Doch für die Leipziger bleibt ein Einkauf bei den Schweden weiter untersagt, auch wenn die Filiale nur wenige Kilometer entfernt ist. Ursache für das Verbot ist die geltende Ausgangsbeschränkung in Sachsen. Das heißt: Das Verlassen der Wohnung ist ohne triftigen Grund untersagt.

Anzeige

Lesen Sie auch: 15-Kilometer-Radius in Leipzig: Interaktive Karte zeigt, wo Sie noch hindürfen

Was bedeutet das für den Einkauf in Sachsen-Anhalt? Triftige Gründe das Haus zu verlassen sind unter anderem der Besuch der Arbeitsstätte, Sport oder medizinische Versorgung. Auch Einkaufen gehört dazu – wenn es sich um „Versorgungsgänge für die Gegenstände des täglichen Bedarfs und der Grundversorgung“ handelt, heißt es in der aktuellen Verordnung.

Das ist einer der beiden Punkte in der Corona-Schutzverordnung, bei denen zusätzlich die 15-Kilometer-Regelung greift. Dieser Radius darf weder zum Einkaufen noch für Sport und Bewegung an der Luft überschritten werden. Wer jedoch an der Grenze zu Sachsen-Anhalt lebt, darf notfalls dort einkaufen.

Möbelkauf ist kein „triftiger Grund“

Ein Besuch bei Ikea ist aber auch nicht für diejenigen erlaubt, die zwar in nächster Nähe zum Ikea in Sachsen-Anhalt aber noch im Freistaat leben. Die Erklärung: Einkaufen als „triftiger Grund“ beziehe sich nur auf jene Geschäfte und Dienstleistungen, die auch nach der Corona-Schutzverordnung des Freistaates öffnen dürfen, so die Argumentation dazu aus dem sächsischen Sozialministerium.

Möbelhäuser oder Baumärkte gehören nicht dazu. „Das Aufsuchen eines Möbelmarktes oder Baumarktes in Sachsen-Anhalt, um dort zuvor bestellte Waren abzuholen, stellt keinen triftigen Grund zum Verlassen der häuslichen Unterkunft in Sachsen dar, auch wenn er im Umkreis von 15 Kilometern liegt“, heißt es weiter.

Lesen Sie auch: Diese Geschäfte dürfen in Sachsen weiter öffnen

Damit ist auch für Leipziger ein Besuch bei Ikea weiterhin nicht möglich, denn auch die beiden sächsischen Filialen in Chemnitz und Dresden bleiben geschlossen – ohne das Angebot von Click & Collect. Wer in Sachsen Möbel benötigt, muss sie bestellen und liefern lassen.

Haben auch Sie eine Frage zur Corona-Schutzverordnung in Sachsen? Dann schreiben Sie uns per Mail an: corona@lvz.de.

Von vag