An vielen Stellen in Leipzig kann man sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Mobile Impfteams sind bereits seit Juli 2021 in den Stadtteilen unterwegs. Auch Arztpraxen bieten Impfungen an. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) impft nun auf der Alten Messe in Halle 13 geimpft, nachdem die Arena als Standort geschlossen wurde. In der Oper gibt es ebenfalls keine Impfungen mehr, stattdessen hat eine neue Impfstelle im Gesundheitsamt in der Gustav-Mahler-Straße geöffnet.

An den Impfstellen des DRK ist keine Terminbuchung notwendig. Für Kurzentschlossene empfiehlt das DRK, mindestens eine Stunde vor Schließung der jeweiligen Impfstation zu erscheinen. Für 5- bis 11-Jährige ist die Impfung weiterhin ausschließlich mit Termin möglich. Hier können online Impftermine gebucht werden.

Corona-Impftermine und Standorte in Leipzig

Mittwoch

Allee-Center, Ludwigsburger Str. 9: 10-18 Uhr ohne Termin, im 1. Obergeschoss

Alte Messe, Alte Messe 7, Halle 13: 12-20 Uhr mit und ohne Termin für Erwachsene, für Kinder nur mit Terminbuchung; Termine: https://sachsen.impfterminvergabe.de

Gesundheitsamt, Gustav-Mahler-Str. 3: 8-15 Uhr ohne Termin, mit Beratungsangebot zu den Impfstoffen, Wirkung und Nutzen; am Dienstag nur mit Terminvereinbarung unter Tel. 0341 1236934

Herzzentrum, Strümpellstr. 39: Kinderimpfung, nur mit Terminvereinbarung unter Tel. 0341 1495254 oder Tel. 0341 1495253 (telefonische Terminvergabe Mo.-Fr. 8.30-15.30 Uhr)

Höfe am Brühl, Richard-Wagner-Platz 1: 11-19 Uhr ohne Termin, im Untergeschoss

Klinikum St. Georg, Delitzscher Str. 141: 10-15 Uhr Kinderimpfzentrum für Kinder von 5-11 Jahren im Haus 1, 1. Etage, Terminvergabe über www.sanktgeorg.de; 13-16.30 Uhr für Erwachsene, Haus 16, Erdgeschoss (Patientenaufnahme), Terminvergabe unter www.doctolib.de/krankenhaus/leipzig/impfzentrum-st-georg-klinikum-leipzig und telefonisch von Mo.-Fr. 15-18 Uhr unter Tel. 0341 9092499

Moritz-Hof, Zwickauer Str. 125-129: 10-18 Uhr ohne Termin

Paunsdorf Center, Paunsdorfer Allee 1: 11-19 Uhr ohne Termin, Zugang über Eingang 3 bei der e-Bike-Ladestation

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7: 11-19 Uhr ohne Termin, im Untergeschoss Westseite

Solidarisches Gesundheitszentrum, Taubestr. 2: 10-18 Uhr ohne Termin

Stadtbüro, Burgplatz 1/Zugang über Markgrafenstr. 3: 11-19 Uhr, Termine: https://sachsen.impfterminvergabe.de (auch ohne Termin möglich)

Universitätsklinikum, Haus am Park (Haus 7.2), Liebigstr. 22a: 13-18 Uhr für Kinder und Jugendliche, Anmeldung unter www.kinderimpfzentrum-uml.de

Rathaus Markkleeberg, Rathausplatz 1, Großer Lindensaal: 9-12, 13-17 Uhr ab 12 Jahren, ohne Termin, Zugang über die Terrasse des Lindengartens auf der Rückseite des Rathauses

Donnerstag

Allee-Center, Ludwigsburger Str. 9: 10-18 Uhr ohne Termin, im 1. Obergeschoss

Alte Messe, Alte Messe 7, Halle 13: 12-20 Uhr mit und ohne Termin für Erwachsene, für Kinder nur mit Terminbuchung; Termine: https://sachsen.impfterminvergabe.de

Gesundheitsamt, Gustav-Mahler-Str. 3: 8-15 Uhr ohne Termin, mit Beratungsangebot zu den Impfstoffen, Wirkung und Nutzen; am Dienstag nur mit Terminvereinbarung unter Tel. 0341 1236934

Herzzentrum, Strümpellstr. 39: Kinderimpfung, nur mit Terminvereinbarung unter Tel. 0341 1495254 oder Tel. 0341 1495253 (telefonische Terminvergabe Mo.-Fr. 8.30-15.30 Uhr)

Höfe am Brühl, Richard-Wagner-Platz 1: 11-19 Uhr ohne Termin, im Untergeschoss

Klinikum St. Georg, Delitzscher Str. 141: 10-15 Uhr Kinderimpfzentrum für Kinder von 5-11 Jahren im Haus 1, 1. Etage, Terminvergabe über www.sanktgeorg.de; 13-16.30 Uhr für Erwachsene, Haus 16, Erdgeschoss (Patientenaufnahme), Terminvergabe unter www.doctolib.de/krankenhaus/leipzig/impfzentrum-st-georg-klinikum-leipzig und telefonisch von Mo.-Fr. 15-18 Uhr unter Tel. 0341 9092499

Moritz-Hof, Zwickauer Str. 125-129: 10-18 Uhr ohne Termin

Paunsdorf Center, Paunsdorfer Allee 1: 11-19 Uhr ohne Termin, Zugang über Eingang 3 bei der e-Bike-Ladestation

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7: 11-19 Uhr ohne Termin, im Untergeschoss Westseite

Stadtbüro, Burgplatz 1/Zugang über Markgrafenstr. 3: 11-19 Uhr, Termine: https://sachsen.impfterminvergabe.de (auch ohne Termin möglich)

Universitätsklinikum, Haus am Park (Haus 7.2), Liebigstr. 22a: 9-14.30 Uhr für Kinder und Jugendliche, Anmeldung unter www.kinderimpfzentrum-uml.de

Werk 2, Kochstr. 132, Halle A: 10-18 Uhr ohne Termin, ab 12 Jahren

Rathaus Markkleeberg, Rathausplatz 1, Großer Lindensaal: 9-12, 13-17 Uhr ab 12 Jahren, ohne Termin, Zugang über die Terrasse des Lindengartens auf der Rückseite des Rathauses

Freitag

Allee-Center, Ludwigsburger Str. 9: 10-18 Uhr ohne Termin, im 1. Obergeschoss

Alte Messe, Alte Messe 7, Halle 13: 12-20 Uhr mit und ohne Termin für Erwachsene, für Kinder nur mit Terminbuchung; Termine: https://sachsen.impfterminvergabe.de

Berufsbildungswerk, Knautnaundorfer Str. 4: 10-18 Uhr ohne Termin, in der Sporthalle

Gesundheitsamt, Gustav-Mahler-Str. 3: 8-15 Uhr ohne Termin, mit Beratungsangebot zu den Impfstoffen, Wirkung und Nutzen; am Dienstag nur mit Terminvereinbarung unter Tel. 0341 1236934

Herzzentrum, Strümpellstr. 39: Kinderimpfung, nur mit Terminvereinbarung unter Tel. 0341 1495254 oder Tel. 0341 1495253 (telefonische Terminvergabe Mo.-Fr. 8.30-15.30 Uhr)

Höfe am Brühl, Richard-Wagner-Platz 1: 11-19 Uhr ohne Termin, im Untergeschoss

Klinikum St. Georg, Delitzscher Str. 141: 10-15 Uhr Kinderimpfzentrum für Kinder von 5-11 Jahren im Haus 1, 1. Etage, Terminvergabe über www.sanktgeorg.de; 13-16.30 Uhr für Erwachsene, Haus 16, Erdgeschoss (Patientenaufnahme), Terminvergabe unter www.doctolib.de/krankenhaus/leipzig/impfzentrum-st-georg-klinikum-leipzig und telefonisch von Mo.-Fr. 15-18 Uhr unter Tel. 0341 9092499

Moritz-Hof, Zwickauer Str. 125-129: 10-18 Uhr ohne Termin

Paunsdorf Center, Paunsdorfer Allee 1: 11-19 Uhr ohne Termin, Zugang über Eingang 3 bei der e-Bike-Ladestation

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7: 11-19 Uhr ohne Termin, im Untergeschoss Westseite

Stadtbüro, Burgplatz 1/Zugang über Markgrafenstr. 3: 11-19 Uhr, Termine: https://sachsen.impfterminvergabe.de (auch ohne Termin möglich)

Rathaus Markkleeberg, Rathausplatz 1, Großer Lindensaal: 9-12, 13-17 Uhr Impfstation ab 12 Jahren, ohne Termin, Zugang über die Terrasse des Lindengartens auf der Rückseite des Rathauses

Sonnabend

Allee-Center, Ludwigsburger Str. 9: 10-18 Uhr ohne Termin, im 1. Obergeschoss

Alte Messe, Alte Messe 7, Halle 13: 12-20 Uhr mit und ohne Termin für Erwachsene, für Kinder nur mit Terminbuchung; Termine: https://sachsen.impfterminvergabe.de

Höfe am Brühl, Richard-Wagner-Platz 1: 11-19 Uhr ohne Termin, im Untergeschoss

Moritz-Hof, Zwickauer Str. 125-129: 10-18 Uhr ohne Termin

Paunsdorf Center, Paunsdorfer Allee 1: 11-18 Uhr ohne Termin, Zugang über Eingang 3 bei der e-Bike-Ladestation

Pflegenetzwerk, Dornbergerstr. 2: 10-18 Uhr ohne Termin

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7: 11-19 Uhr ohne Termin, im Untergeschoss Westseite

Stadtbüro, Burgplatz 1/Zugang über Markgrafenstr. 3: 11-19 Uhr, Termine: https://sachsen.impfterminvergabe.de (auch ohne Termin möglich)

Rathaus Markkleeberg, Rathausplatz 1, Großer Lindensaal: 9-12, 13-17 Uhr ab 12 Jahren, ohne Termin, Zugang über die Terrasse des Lindengartens auf der Rückseite des Rathauses

Sonntag

Stadtbüro, Burgplatz 1/Zugang über Markgrafenstr. 3: 11-19 Uhr, Termine: https://sachsen.impfterminvergabe.de (auch ohne Termin möglich)

