Wurzen/Borna/Leipzig

Seit fast 30 Jahren kennen sich Giesela Renner und Cornelia Woitek, die Patientin und ihre Hausärztin – was sind da schon knapp zwei Jahre Pandemie? Da wird dann halt alles gemacht wie immer, also so: „Sie waren ja stets gegenüber allem aufgeschlossen“, sagt die Frau Doktor, krempelt ihrer Patientin den Pulloverärmel nach oben und impft sie ein drittes mal gegen das Corona-Virus. Danach rollt Frau Renner, 87 Jahre alt, ihren Ärmel wieder runter, sagt, sie sei ja froh, dass sie in der Arztpraxis geimpft werden könne und dass sie „vor Weihnachten bestimmt noch einmal“ vorbeischaue.

Ungefähr so hat man sich das vorgestellt, als die Corona-Impfungen im Frühjahr auch für niedergelassene Ärzte freigegeben worden waren: Man setzte darauf, dass die Mediziner ihre Patientinnen und Patienten kennen, dass sie auch Zugang haben würden zu Skeptikern und, vor allem darauf, dass es von ihnen schlicht weit mehr als hundertmal so viele gibt, als seinerzeit Impfzentren existierten.

Und trotzdem: Ein unbekümmerter Sommer später, mitten in einer bitteren vierten Corona-Welle, stehen Menschen stundenlang an für eine Impfung und andere klagen, dass sie bei ihrer Hausärztin gar nicht erst durchgekommen seien, gar nicht erst nach einem Vakzin hätten fragen können.

Manuela Schrade, Assistenzärztin in der Praxis von Carola Woitek zieht den Biontech-Impfstoff auf. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Politik: Ärzte sind schuld

Für Politik und Politikberatung scheint klar, wer Schuld ist an dem Dilemma. Vor zwei Tagen blickte RKI-Chef Lothar Wieler auf das Chaos im ganzen Land und beklagte, die Ärzteverbände verhinderten, dass auch Apothekerinnen oder Tierärzte impfen dürften und bremsten so aus Eigennutz die Impfkampagne. Die Gesundheitsministerin von Sachsen, Petra Köpping (SPD), hatte zuvor auf das Chaos in ihrem Land geblickt und gesagt: das Problem liege bei den niedergelassenen Ärzten, von denen sich zu wenige am Impfen beteiligten. Und der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann (CDU) hatte schon vergangene Woche wegen des Impftempos in den Praxen seines Landes angemahnt: „Statt Golfplatz am Samstag Impfen am Samstag.“ Später entschuldigte er sich dafür.

Wer Cornelia Woitek, seit 30 Jahren Hausärztin in Wurzen, darauf anspricht, erlebt eine ganz andere Ärztin als die in der Sprechstunde: weniger herzlich, immer noch sachlich zwar, aber man hört ihn doch durch, den Frust. „Diese Beschimpfungen, diese Misstrauensanträge gegen die Hausärzte, die da aus der Politik kommen, die tun weh“, sagt sie. Die Impfkampagne sei von Anfang an schief gelaufen, immer wieder gebremst worden. Alles, was man jetzt sehe, sei „hausgemachtes Elend“, eines aber, dass sie und Ihre Kollegen nicht zu verantworten hätten. Erst habe man teure Impfzentren gebaut, statt ganz oder wenigstens gleichzeitig auf die in Deutschland bewährte Hausarztstruktur zu setzen. Dann habe es ständig neue Regeln gegeben, etwa darüber, welcher und wie viel Impfstoff in die Praxen bestellt werden dürfe. „Wir hätten die Impfungen gut geschafft, würden sie bis heute gut schaffen, wenn man uns in Ruhe und mit Kontinuität hätte arbeiten lassen“, sagt Woitek.

Giesela Renner (87) bekommt ihre Booster-Impfung bei Hausärztin Cornelia Woitek. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Woitek weiß, dass das, was sie sagt, Widerspruch provoziert, weil es irgendwie anders aussieht: Ernsthaft, die selben Hausärzte, die schnell mitimpfen wollten, im Sommer auf die Schließung von Impfzentren gedrängt haben, die jetzt - siehe die Schlangen vor den Impfstellen - doch ganz offensichtlich überfordert sind - sie hätten alles alleine geschafft? „Am Anfang ja“, sagt Woitek. „Jetzt nicht mehr.“ Inzwischen hätten viele ihrer Kolleginnen und Kollegen gefrustet aufgegeben, sei Vertrauen verspielt worden. Sie bleibt aber dabei: Wäre das Geld für die Impfkampagne statt in die Impfzentren gleich zu den Hausärzten geflossen - Sachsen, Deutschland stünde beim Impfen heute besser da. „Wer impft denn seit Jahrzehnten? Das sind die Hausärzte!“, sagt Woitek. „Aber die Herangehensweise war nie: Wie können wir es gemeinsam schaffen? Sondern: Die Hausärzte schaffen es eh nicht.“

Großteil der Impfungen in Arztpraxen

Wie viel in den Hausarztpraxen, in Impfzentren und anderswo verimpft worden ist, dazu sammelt das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung fortlaufend die Daten des Bundesgesundheitsministeriums, des RKI und der Kassen ein. Als die Hausärzte Anfang April regelhaft mitimpfen durften, stieg die Zahl der Immunisierungen schnell an. Im Juni dann wurden mehr Menschen in Arztpraxen als in Zentren und in ihren Betrieben zusammen geimpft. Seit Oktober steigt die Zahl der Impfungen in Arztpraxen wieder – erst langsam, dann stark, längst übernehmen die Praxen den größten Anteil der Impfungen.

Aber man muss auch wissen, gerade zur Situation in Sachsen: Cornelia Woitek, die Ärztin aus Wurzen, ist nicht der sächsische Durchschnitt. Sie, die zusammen mit ihrer Kollegin Maximiliane Knöfel und Assistenzärztin Manuela Schrader so viel impft, wie es ihnen möglich ist – auch am Buß- und Bettag, auch an Samstagen - ist nicht repräsentativ. Etwa 37.000 Mal haben die sächsischen Hausärzte Mitte dieser Woche täglich gegen Corona geimpft – 100.000 Spritzen sollen es pro Woche werden, wenn es nach dem Gesundheitsministerium geht. Aber: von rund 4000 Hausärzten in Sachsen macht nur etwa die Hälfte überhaupt mit. Und die anderen?

Die anderen sind schwer zu fassen. Wer in den Praxen nachfragt, bekommt meist die knappe Antwort: man könne als Kapazitätsgründen nicht impfen. „Wir haben uns schon bei den Corona-Tests gefragt, wie andere Praxen das nebenher gestemmt bekommen“, sagt eine Schwester in einer Praxis in der Leipziger Südvorstadt. Einer der vielen Risse dieser Pandemie scheint direkt durch die Ärzteschaft zu gehen: Zwischen dem Leipziger Hausarzt, der eine Wand durchbrechen ließ, um Platz fürs Impfen zu schaffen und der Chemnitzer Hausärztin, die sagt: Wo sollen die Impflinge denn hier 15 Minuten lang nach der Spritze sitzen? Das gehe nicht.

Könnten nicht Apotheker impfen und Zahnärztinnen?

Michael Brosig wiegt leicht den Kopf, wenn er so etwas hört, ein sanfter Zweifel. Er zeigt mit Schlangenbewegungen seiner Hand an, wo in seinen Räumen die Patienten an den Impftagen (immer mittwochs und donnerstags) sitzen – vor der Impfung, während der Impfung, nach der Impfung. Brosig ist Mitglied im Landesvorstands des Sächsischen Hausärzteverbandes, seine Praxis hat er im Leipziger Stadtteil Grünau. Er sagt, das nervigste an der Impfkampagne sei das Hin- und Her der Regeln.

Die neueste Volte: Seit Kurzem dürfen Arztpraxen nur eine bestimmte Anzahl Biontech-Ampullen bestellen. Denn, so Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU): die für dieses Jahr noch vorhandene Biontech-Menge sei begrenzt. Zuletzt hieß es, Hausärzte könnten bis zu 48 Dosen Biontech pro Woche bestellen. In den Praxen sorgt das aber teilweise für Chaos: Ein Hausarzt aus dem Leipziger Südwesten etwa, der bislang rund 100 Patienten mit Biontech pro Woche geimpft hatte, bekommt für die nächste Woche eigenen Angaben nach nur 18 Dosen des Vakzins. Ersatzweise den Impfstoff von Moderna zu bestellen, um wie geplant seine Patienten impfen zu können, sei ihm so kurzfristig nicht gelungen - es scheitere an den Liefermöglichkeiten der Großhändler.

Von solchen Problemen berichtet der Grünauer Hausarzt Michael Brosig zwar nicht. Er sagt auch, dass „die Impfstoffe von Biontech und Moderna sind beide gut“ seien. „Aber uns belastet das Kommunikationsproblem aus dem Bundesgesundheitsministerium.“ Und wenn an einem Freitag bekannt werde, dass ab Montag geboostert werden solle, die Hausärzte am darauffolgenden Mittwoch keine Termine mehr vergeben könnten, dann sehe es natürlich so aus, als seien die Medizinerinnen das Problem. „Dabei durften wir damals nur aller zwei Wochen neuen Impfstoff bestellen“, sagt Brosig. So schnell habe man sich nicht eindecken können und dieses organisatorische Problem auch nicht zu verantworten gehabt.

Michael Brosig impft als Hausarzt in Grünau. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Und dennoch: Was bleibt sind die Schlangen vor den Impfstellen und das hektische Suchen danach, wie die Menschen schneller an eine Impfung kommen. Könnten nicht die Apothekerinnen mitspritzen, hieß ein Vorschlag aus Niedersachsen? Könnten Pflegekräfte alleine impfen, Zahnärzte oder Tierärzte?

Auch Katrin Käcker, Hausärztin in Borna, gehört zu den Engagierten unter den sächsischen Medizinern. Sie sorgt sich etwa von sich aus darum, wann und wie die neu über Belarus in Sachsen angekommenen Migranten geimpft werden sollen, und signalisiert dann: Ich stehe bereit, ich mache das. Käcker erzählt von einer Apotheke, in der man noch nie geimpft habe, die den logistischen Aufwand scheue. „Impfen ist unsere wichtigste Aufgabe in dieser Pandemie“, sagt Käcker. „Und es ist unser hausärztliches Können.“ In ihrer Praxis habe man sich darauf geeinigt, die ganze Kraft ins Impfen zu legen - und jeden zu impfen, der komme oder anrufe, unkompliziert und zeitnah. Dass das Geschäft nebenher laufe, etwa auch Corona-Patienten zu betreuen seien, sei anstrengend - „aber das ist nun einmal nötig.“

Hausarzt: „Helfen würde geregelter Zugang“

Wer sich unter den Apothekern in Sachsen umhört, der erfährt, dass die meisten tatsächlich Scheu haben, vor dem Impf-Aufwand. Wenn man gebeten werde, dann mache man das schon. Aber es würde dauern, Wochen, vielleicht Monate, bis die Strukturen geschaffen seien, das Personal geschult - und ob der Bedarf dann noch so hoch sei? Wo doch die Kampagne jetzt wieder anlaufe, die Impfstellen aufgestockt werden sollen? Der Sächsische Apothekerverband verweist darauf, was die Pharmazeutinnen derzeit schon alles leisteten in der Pandemie: Verteilung von Impfstoffen und Schutzausrüstung, das viele Testen. Den Impfteams stünden die Apothekerinnen weiterhin zur Verfügung - „mit ihrer pharmazeutischen Fachkenntnis“. Subtext: nicht dabei, die Spritze zu setzen.

Michael Brosig, der Arzt aus Grünau, glaubt nicht, dass es an denen mangelt, die impfen können - also nicht an ärztlichem Personal. Was fehle, sei organisatorische Unterstützung, eine Entlastung für die medizinischen Fachangestellten an den Tresen der Praxen. „Statt, dass jetzt jeder impft, würde uns ein geregelter Zugang helfen“, sagt Brosig. Er meint damit eine zentrale Vergabe von Terminen, wie es sie etwa in Spanien gab. Dort musste sich niemand um seinen Termin kümmern, bekam ihn mit knappem Vorlauf per Anruf oder SMS. In Deutschland könnten so etwas die Kassen machen oder die Kommunen, findet Brosig. „Bei dem Versand von Wahlbenachrichtigungen“, sagt er, „gelingt das ja auch.“

Von Denise Peikert (Text) und Leon Joshua Dreischulte (Fotos)