Leipzig

Mobile Impfteams sind in Leipzig bereits seit Ende Juli in den Stadtteilen unterwegs. Wer sich gegen das Coronavirus schützen oder boostern lassen will, kann sich direkt und ohne Anmeldung an die Standorte begeben. Im Dezember hat das DRK sein Impfangebot ausgeweitet. Parallel zur neuen Impfstelle im Stadtbüro am Burgplatz wird in Leipzig von Montag bis Samstag an weiteren Standorten geimpft.

Über das Impfportal des DRK können auch Termine gebucht werden – zunächst jedoch nur für Arena und Stadtbüro. Zum Einsatz kommt vorwiegend das Vakzin von Biontech/Pfizer oder Moderna.

Hier können online Impf-Termine gebucht werden.

Corona-Impftermine und Standorte in Leipzig

Dienstag

Allee-Center Ludwigsburger Str. 9: 10-18 Uhr im 1. Obergeschoss

Ludwigsburger Str. 9: 10-18 Uhr im 1. Obergeschoss Amtsgericht Bernhard-Göring-Str. 64: 10-18 Uhr Mobiles Impfteam (ohne Termin)

Bernhard-Göring-Str. 64: 10-18 Uhr Mobiles Impfteam (ohne Termin) Höfe am Brühl Richard-Wagner-Platz 1: 11-19 Uhr im Untergeschoss

Richard-Wagner-Platz 1: 11-19 Uhr im Untergeschoss Klinikum St. Georg Delitzscher Str. 141: 13-15 Uhr, Haus 16, Erdgeschoss (Patientenaufnahme)

Delitzscher Str. 141: 13-15 Uhr, Haus 16, Erdgeschoss (Patientenaufnahme) Moritz-Hof Zwickauer Str. 125-129: 10-18 Uhr

Zwickauer Str. 125-129: 10-18 Uhr Oper Augustusplatz 12, Eingang Operncafé, Goethestr.: 8-15 Uhr, mit Beratungsangebot zu den Impfstoffen, Wirkung und Nutzen

Augustusplatz 12, Eingang Operncafé, Goethestr.: 8-15 Uhr, mit Beratungsangebot zu den Impfstoffen, Wirkung und Nutzen Paulinum - Aula und Universitätskirche St. PauliAugustusplatz 10-11: 8.30-17.30 Uhr, Zugang über Leibniz-Forum von der Grimmaische Straße oder Universitätsstraße, Anmeldung unter https://www.impfzentrum-uml.de/

- Aula und Universitätskirche St. PauliAugustusplatz 10-11: 8.30-17.30 Uhr, Zugang über Leibniz-Forum von der Grimmaische Straße oder Universitätsstraße, Anmeldung unter https://www.impfzentrum-uml.de/ Paunsdorf Center Paunsdorfer Allee 1: 11-19 Uhr, Zugang über Eingang 3 bei der e-Bike-Ladestation

Paunsdorfer Allee 1: 11-19 Uhr, Zugang über Eingang 3 bei der e-Bike-Ladestation Promenaden Hauptbahnhof Willy-Brandt-Platz 7: 11-19 Uhr, im Untergeschoss Westseite

Willy-Brandt-Platz 7: 11-19 Uhr, im Untergeschoss Westseite Quarterback Immobilien Arena Am Sportforum 2: 12-20 Uhr, nur mit Terminbuchung

Am Sportforum 2: 12-20 Uhr, nur mit Terminbuchung Stadtbüro Burgplatz 1/Zugang über Markgrafenstr. 3: 11-19 Uhr, nur mit Terminbuchung

Burgplatz 1/Zugang über Markgrafenstr. 3: 11-19 Uhr, nur mit Terminbuchung Markkleeberg Rathaus Rathausplatz 1, Großer Lindensaal: 9-17 Uhr, Zugang über die Terrasse des Lindengartens auf der Rückseite des Rathauses

Mittwoch

Allee-Center Ludwigsburger Str. 9: 10-18 Uhr im 1. Obergeschoss

Ludwigsburger Str. 9: 10-18 Uhr im 1. Obergeschoss Höfe am Brühl Richard-Wagner-Platz 1: 11-19 Uhr, im Untergeschoss

Richard-Wagner-Platz 1: 11-19 Uhr, im Untergeschoss Klinikum St. Georg Delitzscher Str. 141: 13-15 Uhr, Haus 16, Erdgeschoss (Patientenaufnahme)

Delitzscher Str. 141: 13-15 Uhr, Haus 16, Erdgeschoss (Patientenaufnahme) Moritz-Hof Zwickauer Str. 125-129: 10-18 Uhr

Zwickauer Str. 125-129: 10-18 Uhr Oper Tel. 1261261, Augustusplatz 12, Eingang Operncafé, Goethestr.: 8-15 Uhr Mobiles Impfteam, mit Beratungsangebot zu den Impfstoffen, Wirkung und Nutzen

Tel. 1261261, Augustusplatz 12, Eingang Operncafé, Goethestr.: 8-15 Uhr Mobiles Impfteam, mit Beratungsangebot zu den Impfstoffen, Wirkung und Nutzen Paulinum - Aula und Universitätskirche St. Pauli Augustusplatz 10-11: 8.30-17.30 Uhr, Zugang über Leibniz-Forum von der Grimmaische Straße oder Universitätsstraße, Anmeldung unter https://www.impfzentrum-uml.de/

- Aula und Universitätskirche St. Pauli Augustusplatz 10-11: 8.30-17.30 Uhr, Zugang über Leibniz-Forum von der Grimmaische Straße oder Universitätsstraße, Anmeldung unter https://www.impfzentrum-uml.de/ Paunsdorf Center Paunsdorfer Allee 1: 11-19 Uhr, Zugang über Eingang 3 bei der e-Bike-Ladestation

Paunsdorfer Allee 1: 11-19 Uhr, Zugang über Eingang 3 bei der e-Bike-Ladestation Promenaden Hauptbahnhof Willy-Brandt-Platz 7: 11-19 Uhr, im Untergeschoss Westseite

Willy-Brandt-Platz 7: 11-19 Uhr, im Untergeschoss Westseite Quarterback Immobilien Arena Am Sportforum 2: 12-20 Uhr nur mit Terminbuchung

Am Sportforum 2: 12-20 Uhr nur mit Terminbuchung Solidarisches Gesundheitszentrum Taubestr. 2: 10-18 Uhr

Taubestr. 2: 10-18 Uhr Stadtbüro Burgplatz 1/Zugang über Markgrafenstr. 3: 11-19 Uhr, nur mit Terminbuchung

Burgplatz 1/Zugang über Markgrafenstr. 3: 11-19 Uhr, nur mit Terminbuchung MARKKLEEBERG Rathaus Rathausplatz 1, Großer Lindensaal: 9-17 Uhr, Zugang über die Terrasse des Lindengartens auf der Rückseite des Rathauses

Donnerstag

Allee-Center Ludwigsburger Str. 9: 10-18 Uhr, im 1. Obergeschoss

Ludwigsburger Str. 9: 10-18 Uhr, im 1. Obergeschoss Höfe am Brühl Richard-Wagner-Platz 1: 11-19 Uhr, im Untergeschoss

Richard-Wagner-Platz 1: 11-19 Uhr, im Untergeschoss Klinikum St. Georg Delitzscher Str. 141: 13-15 Uhr, Haus 16, Erdgeschoss (Patientenaufnahme)

Delitzscher Str. 141: 13-15 Uhr, Haus 16, Erdgeschoss (Patientenaufnahme) Moritz-Hof Zwickauer Str. 125-129: 10-18 Uhr

Zwickauer Str. 125-129: 10-18 Uhr Oper Augustusplatz 12, Eingang Operncafé, Goethestr.: 8-15 Uhr, mit Beratungsangebot zu den Impfstoffen, Wirkung und Nutzen

Augustusplatz 12, Eingang Operncafé, Goethestr.: 8-15 Uhr, mit Beratungsangebot zu den Impfstoffen, Wirkung und Nutzen Paulinum - Aula und Universitätskirche St. Pauli Augustusplatz 10-11: 8.30-17.30 Uhr, Zugang über Leibniz-Forum von der Grimmaische Straße oder Universitätsstraße, Anmeldung unter https://www.impfzentrum-uml.de/

- Aula und Universitätskirche St. Pauli Augustusplatz 10-11: 8.30-17.30 Uhr, Zugang über Leibniz-Forum von der Grimmaische Straße oder Universitätsstraße, Anmeldung unter https://www.impfzentrum-uml.de/ Paunsdorf Center Paunsdorfer Allee 1: 11-19 Uhr, Zugang über Eingang 3 bei der e-Bike-Ladestation

Paunsdorfer Allee 1: 11-19 Uhr, Zugang über Eingang 3 bei der e-Bike-Ladestation Promenaden Hauptbahnhof Willy-Brandt-Platz 7: 11-19 Uhr, im Untergeschoss Westseite

Willy-Brandt-Platz 7: 11-19 Uhr, im Untergeschoss Westseite Quarterback Immobilien Arena Am Sportforum 2: 12-20 Uhr, nur mit Terminbuchung

Am Sportforum 2: 12-20 Uhr, nur mit Terminbuchung Stadtbüro Burgplatz 1/Zugang über Markgrafenstr. 3: 11-19 Uhr, nur mit Terminbuchung

Burgplatz 1/Zugang über Markgrafenstr. 3: 11-19 Uhr, nur mit Terminbuchung Markkleeberg Rathaus Rathausplatz 1, Großer Lindensaal: 9-17 Uhr, Zugang über die Terrasse des Lindengartens auf der Rückseite des Rathauses

Freitag

Allee-Center Ludwigsburger Str. 9: 10-18 Uhr, im 1. Obergeschoss

Ludwigsburger Str. 9: 10-18 Uhr, im 1. Obergeschoss Höfe am Brühl Richard-Wagner-Platz 1: 11-19 Uhr, im Untergeschoss

Richard-Wagner-Platz 1: 11-19 Uhr, im Untergeschoss Klinikum St. Georg Delitzscher Str. 141: 13-15 Uhr, Haus 16, Erdgeschoss (Patientenaufnahme)

Delitzscher Str. 141: 13-15 Uhr, Haus 16, Erdgeschoss (Patientenaufnahme) Moritz-Hof Zwickauer Str. 125-129: 10-18 Uhr

Zwickauer Str. 125-129: 10-18 Uhr Oper Augustusplatz 12, Eingang Operncafé, Goethestr.: 8-15 Uhr, mit Beratungsangebot zu den Impfstoffen, Wirkung und Nutzen

Augustusplatz 12, Eingang Operncafé, Goethestr.: 8-15 Uhr, mit Beratungsangebot zu den Impfstoffen, Wirkung und Nutzen Paulinum - Aula und Universitätskirche St. Pauli Augustusplatz 10-11: 8.30-17.30 Uhr, Zugang über Leibniz-Forum von der Grimmaische Straße oder Universitätsstraße, Anmeldung unter https://www.impfzentrum-uml.de/

- Aula und Universitätskirche St. Pauli Augustusplatz 10-11: 8.30-17.30 Uhr, Zugang über Leibniz-Forum von der Grimmaische Straße oder Universitätsstraße, Anmeldung unter https://www.impfzentrum-uml.de/ Paunsdorf Center Paunsdorfer Allee 1: 11-19 Uhr, Zugang über Eingang 3 bei der e-Bike-Ladestation

Paunsdorfer Allee 1: 11-19 Uhr, Zugang über Eingang 3 bei der e-Bike-Ladestation Promenaden Hauptbahnhof Willy-Brandt-Platz 7: 11-19 Uhr, im Untergeschoss Westseite

Willy-Brandt-Platz 7: 11-19 Uhr, im Untergeschoss Westseite Quarterback Immobilien Arena Am Sportforum 2: 12-20 Uhr, nur mit Terminbuchung

Am Sportforum 2: 12-20 Uhr, nur mit Terminbuchung Stadtbüro Burgplatz 1/Zugang über Markgrafenstr. 3: 11-19 Uhr, nur mit Terminbuchung

Burgplatz 1/Zugang über Markgrafenstr. 3: 11-19 Uhr, nur mit Terminbuchung Kommunaler Eigenbetrieb Holzhäuser Str. 72: 10-18 Uhr

Holzhäuser Str. 72: 10-18 Uhr Markkleeberg Rathaus Rathausplatz 1, Großer Lindensaal: 9-17 Uhr, Zugang über die Terrasse des Lindengartens auf der Rückseite des Rathauses

Sonnabend

Allee-Center Ludwigsburger Str. 9: 10-18 Uhr, im 1. Obergeschoss

Ludwigsburger Str. 9: 10-18 Uhr, im 1. Obergeschoss Höfe am Brühl Richard-Wagner-Platz 1: 11-19 Uhr, im Untergeschoss

Richard-Wagner-Platz 1: 11-19 Uhr, im Untergeschoss Moritz-Hof Zwickauer Str. 125-129: 10-18 Uhr

Zwickauer Str. 125-129: 10-18 Uhr Paunsdorf Center Paunsdorfer Allee 1: 10-18 Uhr, Zugang über Eingang 3 bei der e-Bike-Ladestation

Paunsdorfer Allee 1: 10-18 Uhr, Zugang über Eingang 3 bei der e-Bike-Ladestation Pflegenetzwerk Dornbergerstr. 2: 10-18 Uhr

Dornbergerstr. 2: 10-18 Uhr Promenaden Hauptbahnhof Willy-Brandt-Platz 7: 11-19 Uhr, im Untergeschoss Westseite

Willy-Brandt-Platz 7: 11-19 Uhr, im Untergeschoss Westseite Quarterback Immobilien Arena Am Sportforum 2: 12-20 Uhr, nur mit Terminbuchung

Am Sportforum 2: 12-20 Uhr, nur mit Terminbuchung Stadtbüro Burgplatz 1/Zugang über Markgrafenstr. 3: 11-19 Uhr, nur mit Terminbuchung

Burgplatz 1/Zugang über Markgrafenstr. 3: 11-19 Uhr, nur mit Terminbuchung Markkleeberg Rathaus Rathausplatz 1, Großer Lindensaal: 9-17 Uhr, Zugang über die Terrasse des Lindengartens auf der Rückseite des Rathauses

