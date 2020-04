Krankenschwestern schreiben besorgten Brief an Gesundheitsminister

Leipzig

Täglich gibt es Applaus für die Corona-Helden. Viele Helfer sind davon schwer beeindruckt. Mehr als Dank fordern sie aber grundlegende Veränderungen im Gesundheitswesen.

Das Netzwerk aktiver Krankenhausbeschäftigter in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt – eine Organisation unter dem Dach von Verdi – hat diese Forderungen gesammelt und einen Offenen Brief verfasst. Die Adressaten sind Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) und seine Ressortkolleginnen in den drei mitteldeutschen Ländern – Petra Köpping (SPD) in Sachsen, Petra Grimm-Benne ( SPD) in Sachsen-Anhalt und Heike Werner ( Die Linke) in Thüringen.

Anzeige

In dem Brief geht es um Versäumnisse und Mängel

„Aufgrund des politisch gewollten Wettbewerbs zwischen den Krankenhäusern wurde über Jahrzehnte an Personal und Material gespart. Zentrale Teile des Klinikbetriebs wurden outgesourct, von der Wäscherei über die Küche bis zur Reinigung“, heißt es in dem Schreiben. „Die Durchökonomisierung des Gesundheitsbereichs wie etwa die Einführung von just-in-time-Belieferung zeigt sich spätestens in der aktuellen Krise als ungeeignet. Zudem werden mehr und mehr Kliniken privatisiert, was zu einer zunehmenden Profitorientierung und dem Verlust von Eingriffsmöglichkeiten durch die Öffentlichkeit führt.“

Weitere LVZ+ Artikel

„Krankenhäuser wurden zu Fabriken umgebaut“

Krankenhäuser, so heißt es weiter, seien in den letzten Jahrzehnten zu Fabriken umgebaut worden. Die enormen Belastungen und schlechten Arbeitsbedingungen würden Beschäftigte psychisch und physisch krank machen. Zu viele hätten bereites dem Beruf den Rücken zugekehrt. Überall fehle es an Personal.

Genügend Appelle an die Politik habe es in der Vergangenheit gegeben. Passiert sei wenig. Die Covid-19-Pandemie sei eine für alle noch nie dagewesene Situation. Als Sofortmaßnahme wird vor allem die Bereitstellung von ausreichend Schutzmaterial verlangt. Weiter heißt es: „Quarantäne muss auch für infizierte Krankenhausbeschäftigte gelten – krank ist krank!“

Nötig sei ein bedarfsgerechter Personalschlüssel

Als weiteres fordern die Krankenhausbeschäftigten eine „steuerfreie Belastungs-Zulage von 500 Euro im Monat für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen inklusive ausgegliederter Tochtergesellschaften“. Verlangt wird ferner die hundertprozentige Vergütung von Arbeits- und Gehaltsausfällen wegen Quarantäne oder Kinderbetreuung.

Bei diesen kurzfristigen Maßnahmen dürfe es aber nicht bleiben. Wichtig sei jetzt eine „politische Weichenstellung für die Zukunft“. Zu lange habe sich das System am Profit orientiert und nicht am Patientenwohl. Deshalb verlangt man eine Rekommunalisierung des Gesundheitssystem. Das müsse einhergehen mit der Abschaffung der Fallpauschalen und einer kostendeckenden Finanzierung der Krankenhäuser. Nötig seien ein bedarfsgerechter Personalschlüssel und die deutliche Anhebung der Löhne. Ausgegliederte Dienstleistungen sollten wieder Teil der Kliniken werden.

Unterzeichnet haben den Offenen Brief Krankenschwestern, Sozialarbeiter, Kardiotechniker, Stationsleiter und Wundmanager von 17 Krankenhäusern Mitteldeutschlands, darunter die Herzzentren in Leipzig und Dresden, das Helios Klinikum Erfurt, das Krankenhaus Delitzsch, das Klinikum Altenburger Land, das St. Georg-Klinikum Leipzig, das Uni-Klinikum in Halle oder die Muldentalkliniken.

Von Andreas Dunte