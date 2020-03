Hilfe in Corona-Zeiten - Weiterer Flieger mit elf Tonnen Schutzausrüstung an Bord landet in Leipzig/Halle

Erneut bringt ein Flieger aus China dringend benötigte Schutzausrüstung für Krankenhäuser, Ärzte und Helfer nach Mitteldeutschland. Dieses Mal chartete der Spender eine Maschine der russischen Gesellschaft Atran.