Leipzig

Das HuWa (ehemals Hundertwasser) im Barfußgässchen startet ab Mittwoch eine Dankeschön-Aktion für alle, die in der Corona-Krise die Gesellschaft funktionsfähig halten. „Wir alle, auch wir Gastronomen, müssen uns auf die neue Situation einstellen“, sagt HuWa-Chef Robert Krauss. „Wir bieten unsere Speisen jetzt im Abhol-Service an, unter strenger Beachtung aller Desinfektionsvorschriften.“

Das besondere dabei: Für die derzeitigen Helden des Alltags wie Krankenhausmitarbeitern besteht ab Mittwoch die Möglichkeit, bestellte Speisen kostenfrei abzuholen. Die Anschubfinanzierung stammt von den HuWa-Partnern Sternauto Leipzig und Sportwagen Club Leipzig. Weitere Unterstützung und Unterstützer sind ausdrücklich erwünscht ( Sportwagen Club e.V. - Kennwort: WIR HELFEN HELDEN IBAN DE 25 8609 5604 0307 9955 90 oder per PayPal an finanzen@sportwagen-club.org).

Helden des Alltags sind Fahrerinnen und Fahrer von Krankentransporten und Rettungsdiensten, Pflegerinnen und Pfleger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Medizin und Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste, Polizei). „Heldinnen und Helden sind aber auch die vielen Verkäuferinnen und Verkäufer an den Supermarkt-Kassen“, so Krauss. Weitere Informationen unter: www.helden-leipzig.de und www.huwa-leipzig.de Die Essensbestellungen sollen telefonisch unter (0341) 21 57 92 7 oder via E-Mail (Info@huwa-leipzig.de) erfolgen. Der kostenfreie Service ist im Zeitraum von Montag bis Sonnabend zwischen 11 und 18 Uhr möglich.

Von Guido Schäfer