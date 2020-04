Corona-Krise: Leipzigs Friseure erleichtert über baldige Öffnung

Leipzig

„Ich bin erleichtert, dass es bald wieder los geht und wir jetzt ein Datum haben“, sagt die Leipziger Friseurmeisterin Simone Seibel der LVZ. Ohne jegliche Einnahmen sei das nicht lange durchzustehen. Sie sei froh, dass ihr Mann Geld verdiene. Eine Freundin, die ebenfalls selbstständige Friseurmeisterin ist, habe einen Aushilfsjob bei Rewe angenommen, um über die Runden zu kommen.

Bund und Länder hatten sich am Mittwoch über das weitere Vorgehen zur Eindämmung des Coronavirus verständigt. Dabei hieß es, dass Friseure trotz der körperlichen Nähe, unter bestimmten Auflagen sowie „unter Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung den Betrieb am 4. Mai wieder aufzunehmen“ könnten. Über diese geforderte Schutzausrüstung hat sich Simone Seibel selbst im Internet informiert und schon Schutzbrillen bestellt. Vorgeschrieben sind außerdem Schutzkittel, Einweghandschuhe und ein dicht anliegender Mund-Nasen-Schutz.

Anzeige

Friseurmeisterin Seibel hilft sich selbst

Quelle: privat

Wo sie den Mundschutz herbekommen soll, weiß die 49-Jährige allerdings noch nicht. „Vielleicht nähe oder bastele ich selbst etwas“, sagt sie. Und ob die Kunden auch einen Mundschutz brauchen, ist für sie noch eine unbeantwortete Frage. Für die selbstständige Meisterin sind das erst einmal zusätzliche Ausgaben, die sie aber auf sich nimmt, um überhaupt wieder Schwung in ihren Friseurladen in Anger-Crottendorf zu bekommen. Vor der ganzen Umplanung der Friseurtermine graut ihr allerdings schon. „Ich will ja arbeiten und kann nicht nur am Telefon stehen.“ Ihre Angestellte, die drei Kinder hat und derzeit in Kurzarbeit ist, werde wahrscheinlich noch nicht wieder einsteigen können, vermutet sie, da die Grundschulen noch geschlossen sind.

Weitere LVZ+ Artikel

4000 Friseurgeschäfte in Sachsen betroffen

Wie Simone Seibel sind alle rund 4000 Friseure in Sachsen erleichtert über die Ankündigung, ihre Betriebe bald wieder öffnen zu können. „Dass wir wieder aufmachen, ist existenziell“, sagte die Geschäftsführerin der Friseurinnung Dresden, Beatrice Kade. „Die geforderten Maßnahmen, wie den Kauf von Mundschutz und Desinfektionsmitteln, bedeuten für die Friseure zwar zusätzliche Kosten“, sagte sie. Aber das Geschäft wieder zu öffnen und Geld zu verdienen, sei es wert, bestätigt auch sie.

Das betrifft auch die rund 900 Friseurgeschäfte im Kammerbezirk Leipzig, der die Messestadt sowie die Landkreise Leipziger Land und Nordsachsen umfasst. Claus Gröhn, der Präsident der Leipziger Handwerkskammer hätte sich gewünscht, dass auch Friseure und Kosmetiker ihre Arbeit schon im ersten Schritt hätten wieder beginnen dürfen. Da die Umsätze auf Null gesunken seien, gehe es jetzt um Existenzen. Es bestehe gravierender Handlungsbedarf, die Möglichkeit, bald wieder zu öffnen, sei zu begrüßen, ergänzte ein Sprecher der Leipziger Handwerkskammer gegenüber der LVZ.

Präsident forder Unterstützung bei Schutzausrüstung

Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, forderte die Unterstützung des Bundes ein auch bei der Ausrüstung von Friseurgeschäften mit Masken. Ohne Frage gelte für den Gesundheitsbereich eine Priorität, doch auch vor Ort in den Ladenlokalen und Gewerken wie etwa bei Friseuren mit der Öffnungsoption zu Anfang Mai werde es ohne Masken nur schwerlich gehen. Das müsse beim weiteren Aufbau einschlägiger Versorgungsstrukturen von Anfang an mit berücksichtigt werden“, sagt er.

Lesen Sie auch:

Coronavirus: Das ist die aktuelle Zahl der Infizierten

Von Anita Kecke