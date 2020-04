In der kommenden Woche geht es für die Abschlussklassen der sächsischen Schulen wieder zurück in die Klassenräume, um auf ihre Prüfungen vorbereitet zu werden. Ursula-Marlen Kruse, Vorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft in Sachsen, kritisiert den kurzen Vorbereitungszeitraum für die Schulen.