Corona-Krise: Meigl Hoffmann hilft mit Lene-Vogt-Lesungen beim Durchhalten

Leipzig

Meigl Hoffmann blickt vom Turm des Neuen Rathauses auf die Stadt und posaunt es in den leichten Wind, Lene Vogts Gedicht „Unverwüstlich“. Ein Titel, der auch auf den Leipziger Kabarettisten zutrifft. Die aktuelle gesundheitliche Krisenlage kann dem 52-Jährigen nichts anhaben – seit der vergangenen Woche postet er regelmäßig von ihm gelesene Vogt-Lyrik an verschiedenen Leipziger Orten mit dem Ziel, die Leute in Corona-Zeiten aufzumuntern.

„Mit meinem Kabarett-Kollegen Bernhard Paschke wollte ich schon länger mal viral gehen“, sagt Hoffmann mit einem Schmunzeln, „nun hat mich das Virus dazu getrieben, schnell zu handeln. Und es macht großen Spaß.“ Mit extra dafür gekauftem Mikro liest er an meist luftigen Orten Texte ein und filmt sich dabei. Die Videos lädt er bei Youtube hoch und teilt sie auf Facebook.

Das Echo ist groß. „Mir geht es um Ermutigung, und ich bekomme viel wunderbares Feedback, die Botschaft scheint bei den Leuten anzukommen.“

Es wird also noch einige neue Episoden neben „Dr Mänsch und sein Bedde“, „Sächsische Gardinenpredigt“ und anderen Voigt-Perlen geben.

„Während der Auftrittslosigkeit hab ich ja genug Zeit“, meint er. Was den Verlauf der gesellschaftlichen Erstarrung angeht, ist der Künstler optimistisch. „Wirtschaftlich ist die Lage natürlich hochproblematisch, aber in den Köpfen der Leute wächst auch eine neues Verantwortungsbewusstsein. das finde ich schön.“

Von Mark Daniel