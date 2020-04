Lockerungen bei Handel, Sport und Spielplätzen - Sachsens neue Coronaregeln

Dresden

Geöffnete Spielplätze, Zoos, Museen, Friseursalons, Sportanlagen, Einkaufscenter – Sachsen lockert die strengen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie in einem zweiten Schritt. Darüber informierte die Landesregierung am Donnerstagabend. Vorausgegangen war eine weitere Videokonferenz der Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU). „Diese Konferenz hat aus Sicht des Freistaats Sachsen nicht so viel Neues gebracht. Wir haben uns intensiv vorbereitet“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU). Einzelne Schritte seien auch bereits vorab kommuniziert worden.

Kretschmer : Sicherheit fehlt noch für Kita-Öffnung

Laut Kretschmer sei die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Wochen niedrig gewesen. „Das gibt uns die Möglichkeit, etwas schneller voranzugehen, unseren eigenen Fahrplan zu machen.“ Das spiegele sich nun in der neuen Rechtsverordnung wider, die bis zum 20. Mai Gültigkeit haben soll.

Der Ministerpräsident begrüßte die Übereinkunft mit dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag, wonach Eltern, die ihre Kinder bis zum 25. Mai nicht in die Krippe geben können, dort auch keine Gebühren bezahlen müssen. „Für die grundsätzliche Öffnung von Kitas braucht es aber mehr Sicherheit“, warb Kretschmer um Verständnis. Sei diese gegeben, strebe man eine vorsichtige Öffnung in kleinen Gruppen an. Sachsen werde bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 6. Mai darauf dringen, dass Lösungen auf diesem Gebiet, aber auch für die ums Überleben kämpfende Gastronomie, gefunden werden.

Spielplätze werden wieder geöffnet

Dagegen können Kinder ab Montag wieder auf Spielplätzen spielen. Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) sagte, man setze hier auf die Vernunft der Eltern und erhebe keine Personenvorgaben. Zu groß seien auch die Unterschiede zwischen einem kleinen Spielplatz auf dem Land und einem solchen in der Großstadt. Sie begrüße aber den Vorschlag der Stadt Leipzig, größere Spielplätze durch das Ordnungsamt zu kontrollieren.

Handel darf 800 Quadratmeter „abkordeln“

Die Außenanlagen von Zoos und Botanischen Gärten, Bibliotheken, Museen, Galerien und Gedenkstätten können neustarten. Auch Frisiersalons, Kosmetik-, Nagel- und Tattoostudios dürfen wieder öffnen. Gottesdienste unterliegen künftig nicht mehr personellen Beschränkungen, wenn in den Kirchen die Hygienevorgaben eingehalten werden. Weitere Lockerungen gibt es zudem im Bereich Handel. Künftig soll es auch Läden mit über 800 Quadratmetern Verkaufsfläche möglich sein, die Höchstmaßfläche „abzukordeln“. Laut Köpping gilt das für alle Einkaufseinrichtungen und damit auch für Einkaufscenter. Möbelhäuser seien von dieser Beschränkung ohnehin ausgenommen. Auch sie können am Montag wieder ihre Tore öffnen.

Zudem müssen mobile Verkaufsstände, Gartenbaubetriebe und Baumschulen ihre Sortimente nicht mehr beschränken. Laut stellvertretenden Ministerpräsidenten Wolfram Günther (Grüne) ein wichtiger Beitrag für den Absatz regionaler Produkte angesichts gefährdeter internationaler Logistikketten.

Mehr Klassen an Schulen, Vereinssport

An die Schulen dürfen nun weitere Klassen zurückkehren. Nach den Abschlussklassen betrifft das ab dem 6. Mai jetzt auch die nächstfolgenden Klassen der Gymnasien, Berufsbildenden Schulen, Oberschulen und Förderschulen. Ebenfalls geöffnet werden die 4. Klassen an Grund- und Förderschulen. Vereinssport im Freien soll auch wieder möglich sein. Dabei gehe es vor allem um „kontaktlosen“ Sport. Das bedeute aber gleichzeitig auch Einschränkungen der hygienischen Möglichkeiten wie beispielsweise beim Duschen.

Meier : „Versammlungsfreiheit Wesenskern der Demokratie“

Lockerungen gibt es schließlich beim Versammlungsrecht. Wie Günther sagte, sei es wichtig, dass trotz Pandemie dennoch die Grundrechte eingeräumt würden. Künftig dürfen bis zu 50 Personen bis zu einer Stunde mit Sicherheitsabstand von anderthalb Metern demonstrieren.

Justiz- und Demokratieministerin Katja Meier (Grüne) unterstrich, die Versammlungsfreiheit sei in den vergangenen Wochen aufgrund der Pandemie massiv eingeschränkt gewesen. „Dabei ist sie ein elementarer Wesenskern unserer Demokratie und gerade in Krisenzeiten besonders wichtig“, so Meier weiter. „Ich habe mich deshalb in den vergangenen Tagen besonders dafür stark gemacht, dass die Menschen in Sachsen Versammlungen und mit ihnen politisches Handeln in der Öffentlichkeit wieder wahrnehmen können.“

Kritik von der FDP

Für die FDP kritisierte der Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst. „Es fehlt weiterhin an einer klaren Perspektive, in welchen Schritten wieder Normalität ins Wirtschaftsleben einkehren soll.“ Das betreffe insbesondere die stationäre Gastronomie, aber auch die Tourismusbranche. Für die Gastronomie wäre ein Stufenplan wünschenswert gewesen, so Herbst.

Neuinfektionen auf niedrigem Niveau

Laut Köpping hat sich die Zahl der Coronafälle in Sachsen auf 4656 (+36) erhöht. Bisher fielen der Pandemie 158 Menschen zum Opfer (+5). Die Zahl der mittlerweile geheilten Patienten wird auf 3900 geschätzt.

Von Roland Herold