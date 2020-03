Corona-Krise trifft Leipzigs Kinos: Zwei Plätze Abstand

Leipzig

Das neuartige Coronavirus und die Maßnahmen zu seiner Eindämmung belasten Wirtschaft und Kulturstätten weltweit. Davon bleiben auch die Kinos nicht verschont. „Nach einem starken letzten Wochenende zum Start der ‚Känguru-Chroniken‘ sind die Besucherzahlen inzwischen deutlich zurückgegangen“, sagt Petra Klemann, Geschäftsführerin der Passage Kinos im Leipziger Zentrum. „Wir hatten nun einen sehr schwachen Donnerstag.“

Neben dem Besucherrückgang macht den Lichtspielhäusern auch zu schaffen, dass immer mehr Neustarts verschoben werden. Den Anfang machte vor einigen Wochen der neue James-Bond-Streifen „Keine Zeit zu sterben“, der vom April in den November verlegt wurde. Dem folgte der Familienfilm „ Peter Hase 2“. Und es werden immer mehr: „Das ist beunruhigend, vor allem, da nun nicht mehr nur große Filme, sondern auch zunehmend Arthouse-Produktionen verlegt werden“, erklärt Klemann. Sie könne das zwar nachvollziehen – doch bereits jetzt gibt es in der übernächsten Woche, am 26. März, keine neuen Filmstarts in den Passage Kinos.

Strengere Hygienemaßnahmen

Die Lichtspielhäuser steuern mit entsprechenden Hygienemaßnahmen dagegen. So erklärt Cinestar auf Anfrage, dass das Personal angewiesen sei, „darauf zu achten, dass zwischen den einzelnen gebuchten Plätzen jeweils ein bis zwei Plätze frei bleiben, um die empfohlenen Sicherheitsabstände zu gewährleisten. Auch die Vorstellungsplanung wird sukzessive so gestaltet, dass die Ansammlung von Gästen in den Foyerbereichen auf ein Minimum reduziert wird.“ Wie die LVZ erfuhr, wurde die Teampremiere von „Julia muss sterben“, die für Samstag im Leipziger Cinestar geplant war, inzwischen abgesagt.

Auch in den Passage Kinos folge man den behördlichen Auflagen. So werde etwa darauf geachtet, weniger als 200 Karten für den großen Saal zu verkaufen. Für die Einlasser gebe es Einweghandschuhe. Handläufe und Klinken würden regelmäßig desinfiziert. Die Passage Kinos übernehmen derzeit außerdem die Online-Verkaufsgebühr, damit die Besucher nicht in der Schlange stehen müssen. „Wenn man aktuell eine Karte kaufen will, dann am besten online“, sagt Petra Klemann. Nun müsse man beobachten, wie sich die Lage entwickelt – und auf das Beste hoffen. Die Lage könne sich schließlich von Tag zu Tag ändern. So haben unter anderem die Kinos in Stuttgart und Münster bereits ihren Betrieb eingestellt.

„Sollten die Filmtheater flächendeckend schließen müssen, wird dies für die deutsche Kinowirtschaft jede Woche zu Verlusten in Höhe von 17 Millionen Euro führen“, erklärte Christine Berg, Geschäftsführerin des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater (HDF), Freitag. „Wir werden akute Soforthilfe benötigen und sehr schnell auf die zahlreichen Mittel, die der Bund jetzt beginnt bereitzustellen, zurückgreifen müssen. Unsere Aufgabe wird es dann sein, unsere Mitglieder in der zügigen und unbürokratischen Beantragung dieser Mittel so effektiv wie möglich zu unterstützen. Nur so werden wir Insolvenzen und anhaltende Schäden von den deutschen Kinos abwenden können.“

Eine kleine Hilfe: Kino-Gutscheine

Als Kino-Fan kann man den Lichtspielhäusern in diesen Zeiten zumindest relativ leicht unter die Arme greifen: durch den Kauf von Kino-Gutscheinen. „Das kann helfen, solche Lücken und Engpässe zu überbrücken“, erklärt Klemann. Am Freitagabend jedenfalls gab es ein klares Statement aus den Passage Kinos: „Wir machen weiter!“

Von Christian Neffe