Da können ein Christian Drosten, Alexander Kekulé oder Marylyn Addo noch so viel forschen: Wenn ihre Erkenntnisse zum Thema Corona nicht bei der Bevölkerung ankommen, ist all die Wissenschaft nur halb so viel wert.

Daher hat sich ein Team an der Universität Jena gefragt: Wie gut steht es um den Austausch zwischen Virologen und den Menschen in unserem Land? Sie haben dabei auch herausgefunden, wie viele Menschen wissenschaftliche Annahmen regelrecht für Lügen halten.

Wir haben mit Carolin Ziemer gesprochen. Die 26-Jährige lebt in Leipzig und forscht an der Universität Jena als Kommunikations- und Medienpsychologin mit den Schwerpunkten Social Media und Netzöffentlichkeit.

Carolin Ziemer, was haben Sie und Ihr Team getan, um ihre Frage zu klären?

Zuerst haben wir uns gefragt: Was für Annahmen kursieren denn zum Thema Corona? Und wie gut kommen diese bei den Leuten an? Wir kennen ja die vielen wissenschaftlichen Empfehlungen.

„Ist Corona überhaupt schlimmer als eine gewöhnliche Grippe?“

Zum Beispiel?

Beispielsweise, dass Abstand halten die Ansteckungsgefahr verringert. Daneben kursieren auch viele nicht belegte Gerüchte. Etwa, dass 5G-Strahlung etwas mit der Verbreitung von Corona zu tun haben könnte. Oder, dass Corona nicht viel schlimmer ist als eine saisonale Grippe.

Es gibt auch Annahmen, bei denen mal das eine mal das andere richtig zu sein scheint.

Ja, zum Beispiel die Theorie, dass Hitze die Verbreitung von Corona-Viren hemmt. Oder die Frage: Wie lange tragen genesene Corona-Patienten Antikörper in sich und bleiben immun gegen das Virus? Da gibt es aktuell sehr viel Unklarheit in der Wissenschaft. Gerade in der Corona-Forschung ist natürlich vieles neu und daher dynamisch.

Carolin-Theresa Ziemer lebt in Leipzig und arbeitet an der Universität Jena als Kommunikations- und Medienpsychologin mit dem Schwerpunkt Social Media und Netzöffentlichkeit. Sie hat an der Studie mitgewirkt. Quelle: Privat

Was für Thesen haben Sie gesammelt?

Wir haben dafür wirklich einfach gebrainstormt, was man jeden Tag so hört. Wenn also Donald Trump auf einer Pressekonferenz sagt, dass die Injektion von Desinfektionsmittel gegen Corona hilft, dann haben wir das aufgenommen. Wir guckten, was uns auf Social Media, was un im Alltag begegnet. Wir wollten möglichst unterschiedliche Annahmen zum Thema COVID-19 zusammenstellen. Welche, die wissenschaftliche plausibel sind. Und das Gegenteil.

Auf wie viele dieser Annahmen sind Sie gekommen?

Wir haben 15 Annahmen gesammelt. Diese haben wir dann deutschlandweit 1575 Menschen aus allen Altersgruppen vorgelegt. Und wir haben zwei Fragen gestellt: Haben Sie schon einmal von der Annahme gehört? So ließ sich die Verbreitung einer These messen. Und außerdem: Für wie wahr halten Sie die Annahme?

Misstraut jeder vierte Deutsche der Wissenschaft

Und, wie steht es um unser Corona-Wissen? Wie viele Fragen wurden richtig beantwortet?

Ganz so kann man das nicht sagen. Denn bei einigen Annahmen gibt es ja kein „richtig“ oder „falsch“. Es gibt aber eine Meinung der Wissenschaft. Wir haben uns also Experten gesucht, insgesamt mehr als tausend Virologen, Infektionsbiologen und Epidemiologen. Praktisch alle Corona-Experten, die es in Deutschland gibt. Ihnen haben wir dieselben 15 Annahmen vorgelegt. 128 haben uns geantwortet. Diese Antworten haben wir dann mit denen der Allgemeinbevölkerung verglichen.

Mit welchem Ergebnis?

Ein zentrales Ergebnis lautet, dass 73 Prozent der Menschen ziemlich ähnliche Antworten wie die Wissenschaft gegeben haben. Das heißt, dass drei von vier Probanden den Stand der Forschung kennen und ihn ähnlich bewerten wie Wissenschaftler.

Aber das bedeutet auch: Jeder vierte Deutsche vertraut der Wissenschaft nicht?

Nicht ganz. Dazu müssen wir etwas tiefer in die Daten eintauchen. Innerhalb des Viertels, das stark von den Forscher-Antworten abweicht, konnten wir zwei Gruppen ausmachen: Einen harten Kern, die Corona-Leugner, die die Gefahr des Virus deutlich geringer einschätzen als Wissenschaftler. Diese Gruppe glaubt besonders stark an eine große Verschwörung hinter COVID-19.

„Corona-Leugner sind vor allem junge Menschen“

Was sind Corona-Leugner für Menschen?

Das sind Leute die sogenannten besonders stark misstrauen. Sie sehen die Wissenschaft als ein Teil dieser Elite und halten Politiker für schlecht informiert. Sie lehnen daher auch die geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen weitgehend ab. Sich selbst halten übrigens für bestens informiert.

Wo informieren sich die Leugner denn?

Vor allem aus Online-Quellen. Öffentlich-rechtliche Medien lehnen sie ab. Ihre politische Orientierung ist im Vergleich zum Rest der Befragten eher rechts. Interessant ist, dass die Leugner eher jung sind. Sie halten es für unwahrscheinlich, sich selbst mit dem Virus zu infizieren. Dabei gibt es zig Fälle junger, gesunder Menschen, bei denen das neuartige Coronavirus eine schwere Erkrankung hervorgerufen hat. Oder die daran gestorben sind. Für die Leugner sind das Lügenmärchen.

Aber die Leugner machen nur den harte Kern aus.

Ja, wir gehen davon aus, dass nur acht Prozent aller Menschen in Deutschland so denken. Die andere Gruppe, zu denen die Wissenschaft eher schlecht durchdringt, nennen wir die Zweifler. Sie ist mit 19 Prozent größer als die der Leugner. Ich finde das die interessanteste Gruppe.

„Ohne Christian Drosten würde es noch mehr Leugner geben“

Warum?

Bei den Leugnern würde man sagen, dass sie kaum noch zu überzeugen sind. Da muss man eher sehen, dass sie ihre kruden Theorien nicht noch ungefiltert überall weiterverbreiten. Bei den Zweiflern dagegen besteht noch Hoffnung. Mit vernünftigen Argumenten sind sie noch zu überzeugen.

Was für Leute gehören zu den Zweiflern?

Das sind Menschen, die nach einfachen Erklärungen suchen und diese teilweise auch in Verschwörungserzählungen finden. Wir haben bemerkt, dass sie in ihren Antworten sehr viel Unsicherheit ausdrücken und sich auffällig viel über Messenger und soziale Medien. Sie wissen aktuell offenbar einfach nicht, was sie glauben sollen.

Was kann man tun, um diese Leute wieder für die Wissenschaft zu begeistern?

Ich glaube, dass etwa der tägliche Podcast mit Christian Drosten viel geholfen hat. Bei Drosten konnte man ja förmlich zusehen, wie eine wissenschaftliche Meinung die andere ablöst. Man war quasi dabei, als es passiert ist – und konnte es deshalb noch besser nachvollziehen. Die Gruppe der Zweifler wäre ohne Qualitätsmedien sicher noch größer gewesen. Einige wären auch ins Lager der Leugner abgerutscht.

„ Verschwörungstheorien muss man sich leisten können

Lassen Sie uns noch über die Leute sprechen, bei denen Wissenschaftskommunikation besonders gut funktionierte.

Ja, die größte Gruppe, mit 75 Prozent. Auch innerhalb diesen sehen wir zwei Gruppen. Die eine vereint 57 Prozent, wir nennen sie den Mainstream. Der Begriff ist teilweise eher negativ konnotiert, man spricht in rechten Milieus ja auch abwertend vom „Meinungs-Mainstream“. Allerdings geht es in einer Pandemie ja genau darum: gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Diese Gruppe hält sich sehr gut an die Maßnahmen, sie informiert sich stark über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sie liest Tageszeitung.

Sind das alte Menschen?

Nein, ältere Menschen befinden sich eher in der anderen Gruppe des großen Dreiviertels. Bei ihnen sprechen wir von den „Besorgten“; sie machen 16 Prozent unserer Stichprobe aus. Diese Gruppe schätzt das Risiko durch Corona noch höher ein als die wissenschaftlichen Experten. Vermutlich, weil sie im Durchschnitt älter sind und Corona für besonders gefährlich ist. Hier zeigt sich möglicherweise: Wer betroffen ist, kann es sich gar nicht leisten, an Verschwörungstheorien zu glauben.

Was ist die bleibende Erkenntnis Ihrer Studie?

Die Haltung der Bevölkerung zu Corona ändert sich derzeit alle paar Wochen. Ich denke aber: Wenn der Journalismus gut darin ist, Wissenschaft besonders hautnah, transparent und verständlich zu präsentieren; wenn man Menschen daran Anteil haben lässt wie neue Erkenntnisse gewonnen werden - dann haben Verschwörungstheorien weniger Chancen.

Vielen Dank!

Offenlegung: Der Autor und die Forscherin waren sich bereits vor dem Interview bekannt.

Von Josa Mania-Schlegel