Von der Leipziger Kino-Chefin bis zum Arena-Geschäftsführer, vom Hotel-Direktor bis zur Kita-Leiterin: Sie alle vermissen im Corona-Lockdown ihre Gäste. Wie gehen sie damit um? Lesen Sie hier die Geschichten, die elf von ihnen zu erzählen haben.

■ Anke Geißler, Ensemblemitglied der Academixer

Die Kabarettistin Anke Geißler im Academixer-Keller. Quelle: Christian Modla

Die Kabarettistin Anke Geißler räumt derzeit mit ihren Kollegen im Acacemixer-Keller den Requisiten-Fundus auf. „Wir schauen, was noch für eine Bühnenproduktion geeignet sein könnte.“ Manches soll später versteigert werden wie der Zitronen-Tisch aus dem Erfolgsprogramm „Weiber“. „Beim Aufräumen können wir wenigstens ein bisschen Theaterluft schnuppern“, sagt Geißler, „natürlich gefiltert durch den Mund-Nasen-Schutz.“ Wenn die Kabarettisten wieder spielen dürfen, kommen sie „schnell mit einem Programm auf die Bühne, an dem wir jetzt arbeiten – mit Mathias Tretter als Hauptautor und Regisseur.“ Es wird „Home-Ossis“ heißen, soll „die C-Krise und den Lockdown verarbeiten. Und im Gegensatz zur Realität wird das bei uns lustig.“

■ Alexander Böhmichen, Betreiber des Café Cantona

Gastronom Alexander Böhmichen im Café Cantona. Quelle: Christian Modla

„Ich stecke nicht den Kopf in den Sand“, sagt Cantona-Chef Alexander Böhmichen. „Wir jammern immer noch auf hohem Niveau. Die, die richtig am Arsch sind, sind doch die Kulturschaffenden.“ Dennoch belastet ihn die fehlende Planungssicherheit für seinen Laden. „Es gibt einfach keine zeitliche Perspektive und das schafft bei mir so ein seltsames Gefühl. Ich gebe niemandem die Schuld für die Lage. Trotzdem fragt man sich häufig, wozu man das alles eigentlich macht.“ Böhmichen spricht von seinem Straßenverkauf, den er in den letzten Wochen seit dem Lockdown angeschoben hat. Er sieht ihn eher als eine Beschäftigung an, als dass es wirklich den Rubel rollen lassen würde. „Unser Laden ist viel zu groß, um damit wirklich Gewinn zu machen.“ Aber gar nichts zu tun, hätte sich auch nicht richtig angefühlt. Er hofft darauf, dass seine 20 Mitarbeiter bald wieder zusammenkommen können, denn „viel mit Team war im letzten Jahr leider nicht“.

■ Julia Knigge, Leiterin der Kita „Haus Kinderland“ in Grünau

Julia Knigge, Leiterin Kita „Haus Kinderland“ in Grünau. Quelle: Christian Modla

Damit die Kinder ihre Erzieher aus der Kita„Haus Kinderland“ nicht vergessen, haben die ihren Schützlingen Briefe geschrieben. Einen kleinen Gruß mit dem inständigen Wunsch, sich bald wiedersehen zu können – „ohne euch ist es ganz still“ steht in der Botschaft. Eigentlich wuseln in der Grünauer Kita von Leiterin Julia Knigge jeden Tag bis zu 104 Kinder durch die Flure. Momentan sind 23 von ihnen in der Notbetreuung, der Rest muss zu Hause bleiben. „Es ist ein ganz anderes arbeiten“, sagt Knigge. „Viel ruhiger.“ Die Kinder, die noch da sind, würden es zumeist genießen, so viel Aufmerksamkeit von den Erziehern zu bekommen. „Und wir schaffen es, Dinge zu erledigen, die sonst eher nebenbei passieren. Das ist das Positive.“ Die Kleinen können sich normalerweise frei bewegen zwischen Atelier, Forscherraum und Garten. In der Pandemie ist diese Freiheit beschränkt. Dass die Kita aktuell auf Notbetrieb läuft, spürt man deshalb jeden Tag, erzählt Knigge. „Kein Vergleich zum Trubel, der sonst herrscht.“

■ Martin Hagedorn, Leiter Bäderbetrieb der Sportbäder Leipzig

Martin Hagedorn,Leiter Bäderbetrieb (Sportbäder Leipzig GmbH. Quelle: Christian Modla

Plätscherndes Wasser durchbricht die Stille im „Sportbad an der Elster“. Denn nur in den Lehrschwimmbecken der Sportbäder Leipzig GmbH wurde das Wasser abgelassen. In den großen Becken sei dies nicht wirtschaftlich, verrät Martin Hagedorn. Dort wird lediglich die Temperatur auf rund 20 Grad gedrosselt, so der Leiter Bäderbetrieb. Seit 2. November sind die städtischen Schwimmhallen menschenleer, Hagedorns Mitarbeiter in Kurzarbeit. Nur einige wenige Kollegen kontrollieren täglich die technischen Anlagen und Filter. Sie sorgen dafür, dass gefährliche Legionellen auch während des Lockdowns keine Chance haben.

Doch wann geht es endlich weiter in den Schwimmhallen? Hagedorn weiß es nicht: „Der Leistungssport ist vorerst in der Uni-Halle gut aufgehoben. Wenn von der Politik das Signal kommt, wären auch wir binnen einer Woche startklar.“ Sein Team bereitet derweil die Sommersaison vor. Er hofft, dass sich trotz der unsicheren Lage genügend Personal findet.

■ Franziska Severin, Operndirektorin

Operndirektorin Franziska Severin im Saal der Oper Leipzig. Quelle: Christian Modla

Die Operndirektorin und stellvertretende Intendantin der Oper Leipzig, Franziska Severin, tritt in diesen Corona-Zeiten immer mal wieder in den verwaisten großen Saal und auf die Bühne am Augustusplatz. „Ich schaue hier in die Zukunft“, sagt sie seufzend, „nicht wie eine Prophetin, sondern voller Sehnsucht, der dieser Saal eine Resonanz gibt.“ Denn alles, was im Opernhaus geschieht, hat diese Bühne als Ziel.

Derzeit allerdings geschieht wenig. Selbst das Proben, die Grundvoraussetzung fürs Musiktheater, lassen die Corona-Bestimmungen nicht zu. „Das ist für uns das Wichtigste, dass wir bald wieder mit der Probenarbeit beginnen können.“ Immerhin kann die Oper ihren Sängerinnen und Sängern Räume fürs Selbststudium zur Verfügung stellen, so dass die Partien sitzen, wenn der ­Pandemieverlauf wieder gemeinsames Arbeiten ermöglicht. Und dann kann bald auch wieder Publikum in den großen Saal …

■ Daniel Wendrock, Inhaber und Trainer der Fitness-Box Enforce

Daniel Wendrock, Fitness-Box Enforce. Quelle: Christian Modla

Die Hantelstangen, Gewichte und viele andere Gerätehat er an seine Sportler verliehen. Das Trainerteam um Daniel Wendrock schickt den Enforce-Mitgliedern täglich ein Lockdown-Workout, das dankbar angenommen wird. Normalerweise bewegt der 40-Jährige in Plagwitz regelmäßig 130 Leute mit einstündigen Fitnessprogrammen. Die Mitglieder vermissen das Gruppentraining samt Coach, viele können sich daheim schwer motivieren.

Dass die Fitness-Box Enforce das Jahr 2020 überlebt hat, lag allein an der Treue der Mitglieder, die ihren Beitrag weitergezahlt haben. Daniel Wendrock hat gemalert und die letzten Reserven zusammengekratzt: Der neue Fußboden wird dieser Tage verlegt. Der Chef will im Februar wieder öffnen. Denn: „Lange halte ich das nicht durch – nicht nur finanziell, sondern auch mental.“ Auch viele Menschen seien satt – sie bräuchten den regelmäßigen Sport zum Stressabbau.

■ Petra Klemann, Geschäftsführerin der Passage Kinos

Petra Klemann, Passage Kinos. Quelle: Christian Modla

Als Geschäftsführerinder Passage Kinos hat Petra Klemann auch in diesen Tagen viel zu tun, koordiniert Bauarbeiten nach dem Wasserrohrbruch (im Oktober), plant die Renovierung des „Universum“-Saals – und macht den Jahresabschluss für 2020. Die Besucherzahlen und damit auch die Einnahmen betragen etwa 56 Prozent der von 2019, ohne die staatlichen Hilfen wären es noch einmal 15 Prozent weniger. „Wir haben sechseinhalb Monate gespielt“, sagt sie. Doch im März und November, den umsatzstärksten Monaten, nur zur Hälfte beziehungsweise gar nicht. Und sonst vor rund der Hälfte der Zuschauer. Wann die Kinos wieder öffnen dürfen, ist noch unklar, und das Problem für alle: „Wir brauchen einen Vorlauf von vier, besser sechs Wochen“, sagt Klemann. „Darum ist es wichtig, dass der Öffnungstermin langfristig feststeht. Und zwar bundesweit einheitlich. Etliche Filmverleiher hoffen derzeit, dass es im März wieder losgeht – wir hoffen mit.“

■ Steve Gfrörer, Manager im Seminaris Hotel in der Hans-Driesch-Straße

Hotelchef Steve Gfrörer. Quelle: Christian Modla

An den Anblick hochgestellter Stühlewird sich Hotelmanager Steve Gfrörer auch in der nächsten Zeit nicht gewöhnen können. Zwar beherbergt er in seinem Haus noch Gäste, die öffentlichen Bereiche des Hotels sind trotzdem verwaist. „In der Bar, im Restaurant, in der Lobby – das Leben fehlt“, sagt Gfrörer. „Ich bin seit 30 Jahren in der Hotellerie tätig. Ich habe schon viel mitgemacht, zum Beispiel die Bankenkrise. Aber so etwas wie jetzt habe ich noch nie erlebt.“ Dass er einen Großteil seiner 40 Mitarbeiter einmal in Kurzarbeit schicken muss, gehört dazu. Aber, und darauf setzt Gfrörer auch in den kommenden Wochen und Monaten Hoffnung, seine Branche hat gezeigt, dass sie flexibel sein kann. „Wir müssen uns ständig neu erfinden und das tun wir.“ Eigentlich ist das Seminaris vor allem ein Ort, an dem Geschäftstreffen oder Weiterbildungen organisiert werden. In diesem Jahr waren es vor allem Touristen, die den Betrieb aufrechterhalten haben. „Es ist ein verrücktes Jahr für uns gewesen, eines in Wellenformen – immer Auf und Ab.“

■ Antje Grothe, Inhaberin des Matchball Sportcenters

Antje Grothe, Inhaberin Matchball Sportcenter. Quelle: Christian Modla

Bis Mitte Dezember konnten sich die Tennis-, Badminton- und Squash-Liebhaber noch fit halten. Der scharfe Lockdown zwang nach den anderen Sportarten letztlich auch den Individualsport mit Ball und Schläger in die Knie. Große Stille herrscht seither auch im Matchball Sportcenter in Lindenau.

Inhaberin Antje Grothe hat ihre Beschäftigten, wie bereits im Frühjahr, in Kurzarbeit geschickt. „Da bleibt am Ende kein Riesengehalt“, bedauert die Diplom-Sportlehrerin, die inständig hofft, „dass es noch im Januar weitergeht“. Zumal die Corona-Hilfe des Staates auf sich warten lässt und Tennis-Einzel im Flickenteppich Deutschland bereits aktuell in drei Bundesländern ( Hessen, Bremen, Niedersachsen) erlaubt ist.

Im Lockdown stehen im Matchball einige Maler- und Reinigungsarbeiten an. „Alles im kleinen Stil“, sagt Antje Grothe. Riesige Investitionen seien nicht möglich.

■ Phillip Franke, Chef der Quarterback Immobilien Arena

Philipp Franke, Geschäftsführer Arena Leipzig. Quelle: Christian Modla

2019 war das erfolgreichste Jahr für die Arena. Über 600.000 Besucher kamen, etwa so viele wie Leipzig Einwohner zählt, sagt Chef Phillip Franke. 2020 sollte der Kurs weiter nach oben gehen, doch dann: „Bruchlandung“, wie Franke es formuliert. Das letzte Konzert in der Mehrzweckhalle lief am 10. März, James Blunt war zu Gast in Leipzig. Von da an begann für ihn und seinen Partner Matthias Kölmel eine Findungsphase – welche Möglichkeiten haben wir überhaupt in der Pandemie? Spätestens ab dem Herbst 2020 blickte Franke mehr und mehr deprimiert auf seine leer gefegte Veranstaltungsfläche. Nachdem auch die Handballspiele ohne Publikum realisiert werden mussten, blieb nichts mehr. Kein Leben. Und die Bühne „setzt mehr und mehr Staub an.“ Trotzdem blickt der Arena-Chef optimistisch auf 2021, auch für seine 30 Mitarbeiter. „Die Perspektive, dass ein Impfstoff da ist, lässt hoffen. Dann können wir auch wieder intensiv über Öffnungsdebatten in der Kultur sprechen. Darauf baue ich.“

■ Michael Schönheit, Gewandhausorganist

Gewandhausorganist Michael Schönheit im Großen Saal des Gewandhauses. Quelle: Christian Modla

Der Gewandhaus- und Merseburger Domorganist Michael Schönheit ist privilegiert. Er ist es, weil er als Mitglied des Gewandhausorchesters in Lohn und Brot steht und ihn im Gegensatz zu freien Musikerinnen und Musikern keine existenziellen wirtschaftlichen Sorgen quälen. Und er ist es, weil er zu den wenigen gehört, die auch im Lockdown hin und wieder die Stille im Großen Saal des Gewandhauses durchbrechen dürfen. Wenn er zum Üben an seiner Schuke-Orgel Platz nimmt, dann scheint es ihm, als trösteten die beiden sich gegenseitig über das verordnete Schweigen des Musiklebens in der Musikstadt Leipzig hinweg. Über Mangel an Beschäftigung kann Michael Schönheit indes nicht klagen: „Üben müssen wir Musiker immer, und dazu bereite ich derzeit die Merseburger Orgeltage 2021 vor.“ Die sollen im September stattfinden. Bis dahin sollte die große Stille wohl beendet sein.

Von Janina Fleischer, Lisa Schliep, Peter Korfmacher und Frank Schober