Leipzig

„800 000 Euro Umsatz haben wir bisher durch die Corona-Pandemie eingebüßt,“ sagt Peter Matzke, Geschäftsführer des Leipziger Krystallpalasts, in den zur Pressekonferenz gut gefüllten Leipziger Varietè-Saal hinein. „Bis zum Ende des Jahres wird es deutlich mehr als eine Million sein.“ Und auch dieses düstere Szenario im Angesicht von rund fünf Millionen Euro Gesamtumsatz, den 45 Festangestellte und 50 Freie an den Standorten Krystallpalast-Varieté, Vineta am und auf dem Störmthaler See sowie im Winter im Spiegelzelt auf dem Leuschnerplatz in normalen Jahren erwirtschaften, wir nur zu erreichen sein, wenn für den Rest des Corona-Jahres 2020 die Menschen zu den Veranstaltungen kommen. Zur Wintershow „Glanzzeit“ etwa, die pünktlich zur neuen Staffel von „Babylon Berlin“ vom 28. Oktober bis zum 27. Februar im Stammhaus gezeigt wird, und zur neuen Ausgabe der Dinner-Show „Gans ganz anders“, die in diesem Jahr vom 14. November bis zum 31. Dezember im größten Spiegelzelt der Welt unter dem Titel „Hilfe, die Ritter kommen“ auf den Spuren der Monthy Pythons die Welt der Ritter und Burgfräuleins erkundet.

„Man kann die Ängste ja verstehen“

Im Stammhaus erlaubt das genehmigte Hygiene-Konzept maximal 140 Plätze, im Spiegelzelt bis zu 450. Und die müssen, soll der Krystallpalast wirtschaftlich nicht aus der Kurve fliegen, gut besetzt sein. Und um das zu gewährleisten kommt Matzke nun all den Menschen weit entgegen, die wegen der grassierenden Corona-Pandemie den Besuch kultureller Veranstaltungen scheuen. Matzke: „Man kann die Ängste ja verstehen. Aber wer jetzt sagt, ich pausiere mal ein Dreiviertel- oder ein ganzes Jahr. Der wird danach feststellen, dass es viele Kultureinrichtungen danach nicht mehr geben wird.“

Anzeige

„Die Leute“, ergänzt er, „müssen wissen, dass sie bei uns so sicher wie nur irgend möglich geschützt sind vor der Ansteckung mit dem Corona-Virus.“ Und um dieses Wissen zu unterstützen, hat Matzke zusätzlich zu seinen genehmigten Hygiene-Konzepten als vertrauensbildende Maßnahme noch einmal 83 000 Euro in die Hand genommen. 90 Prozent davon kommen allerdings aus dem Topf der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien und ihrem Programm „Neuanfang Kultur“, der Rest aus Eigenmittel, und sie fließen in insgesamt 53 UV-C-Luftdesinfektionsgeräte für Stammhaus und Zelt.

Infektion über Aerosole in der Raumluft „weitestgehend ausgeschlossen“

Die saugen die Raumluft an, leiten sie an einer Röhre vorbei, deren kurzwelliges Licht die darin enthaltenen Mikroorganismen abtötet und die Erbinformationen von Viren zerstört. Und Claas Ernst, der Geschäftsführer der VisionTwo GmbH, von der der Krystallpalast die Geräte bezieht, verspricht: „Die Luft, die aus den Geräten herauskommt, ist zu 99.9 Prozent frei von Viren und Bakterien. Damit ist eine Infektion durch Verbreitung eines Virus über Aerosole in der Raumluft weitestgehend ausgeschlossen.“ Dass sie durch eingebaute Aktivkohle-Filter auch frei ist von Feinstaub und anderen Verunreinigungen, wird als angenehmer Nebeneffekt billigend in Kauf genommen. Die im Zelt und m Theater bewegte Luft soll mindestens dem Entsprechen, was Virologen derzeit fürs Lüften öffentlicher Räumen empfehlen, nämlich die Luft dreimal pro Stunde komplett auszutauschen.

Technik seit Jahrzehnten bewährt

Tatsächlich ist die UV-C-Technik seit Jahrzehnten bewährt: In Krankenhäusern werden nach dem gleichen Prinzip Operationssäle keimfrei gemacht, Fleischindustrie und Wasserwerke setzen auf die Desinfektion mit kurzwelligem Licht.

Für die vom Virus besonders gebeutelte Kultur- und Veranstaltungsbranche könnte die Technologie zum Rettungsanker werden. Aus diesem Segment kommt im Übrigen auch die Vertriebsgesellschaft VisionTwo. Im Normal fall liefern Claas Ernst und die seinen Technik für Bühnenshows, vor allem Licht. Da passt es, dass seine Geräte dem Virus mit Licht an die DNA gehen.

„Glanzzeit – Varieté der 20er Jahre“, 28. Oktober bis 27. Februar; „Gans ganz anders“, 14. November bis 31. Dezember; „Das Dschungelbuch – Kindermusical für die ganze Familie“, 5. bis 30. Dezember. Karten und Infos: www.krystallpalast.de und www.gansganzanders.de

Von Peter Korfmacher