In Sachsen sollen auch über den Jahreswechsel Bewohner und Mitarbeiter von Altenpflegeheimen gegen das Covid-19 geimpft werden. Das kündigte Landessozialministerin Petra Köpping ( SPD) am Mittwoch an. Dazu seien Impfteams gebildet worden, die von der Johanniter-Unfall-Hilfe, dem Arbeiter-Samariter-Bund, dem Malteser Hilfsdienst und der Bundeswehr gestellt werden.

68.250 Impfdosen in Sachsen angekommen

Bislang hat Sachsen nach Angaben des Sozialministeriums 68.250 Dosen mit dem Impfstoff des deutschen Entwicklers Biontech erhalten. Bis Mitte Januar würden weitere 34.125 Dosen erwartet. Eingesetzt würde zunächst aber nur die Hälfte der Lieferungen, da jede Person im Abstand von drei Wochen ein zweites Mal gespritzt werden muss.

Während in anderen Bundesländern bereits tausende Menschen immunisiert wurden, kommt der Impfstoff in Sachsen nur schleppend an den Mann oder die Frau. Die ersten Impfungen in den Pflegeheimen wurden bislang lediglich in den Landkreisen Zwickau, Bautzen und Görlitz vorgenommen. Am Donnerstag würden weitere vier mobile Impfteams in den Dresden, Chemnitz, Leipzig und dem Landkreis Meißen in stationären Pflegeeinrichtungen unterwegs sein.

Sechs Impftermine seien für den 1. Januar geplant, an den darauffolgenden Tagen jeweils bis zu acht Einsätze in Pflegeeinrichtungen. „Ab dem 4. Januar sollen dann alle 13 zur Verfügung stehenden mobilen Impfteams täglich zum Einsatz kommen“, kündigte das Ministerium an. Ziel sei es, bis zum 12. Januar rund 14.000 Erstimpfungen in Pflegeeinrichtungen durchzuführen.

Mehr als die Hälfte der Lieferungen für Krankenhäuser

Mehr als die Hälfte der bislang bereitgestellten Impfdosen (55,7 Prozent) sei durch das Deutsche Rote Kreuz an Krankenhaus-Cluster in Leipzig, Chemnitz und Dresden gegangen. Die Kliniken übernehmen die Impfung ihrer Beschäftigten selbst.

Mit der Entscheidung, die Krankenhäuser vorrangig mit Impfdosen zu versorgen, soll nach Angaben des Sozialministeriums die angespannte Personalsituation in den Kliniken entschärft werden. Damit seien alle bisher verfügbaren oder konkret avisierten Impfdosen verplant.

Ab Mitte Januar beginnen Impfzentren mit Terminvergabe

Wann die sächsischen Impfzentren in Betrieb gehen können, ließ die Ministerin am Mittwoch offen. Es müsse gewartet werden, bis ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehe. „Dies wird um den 11. Januar der Fall sein, wenn weiterer Impfstoff kontinuierlich nach Sachsen geliefert wird“, sagte Köpping. „Dann beginnt auch die Anmeldung für Impftermine.“ Das heißt: Bis die ersten Termine mit den bevorzugten Personengruppen (Senioren ab 80) vereinbart sind, wird noch einige Zeit vergehen.

