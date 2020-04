Corona-Pandemie: Wie erkläre ich es meinem Kind?

Landkreis Leipzig

Corona bleibt das alles bestimmende Thema. Die Maßnahmen, die eine Ausbreitung des Virus verlangsamen sollen, haben auch den Alltag der Kleinsten auf den Kopf gestellt. Sie gehen nicht mehr in den Kindergarten oder in die Schule, können nicht mit Freunde spielen oder die Großeltern besuchen und auch der Spielplatz ist vorerst passé. Simone Slansky, Leiterin der Praxis für Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie am Sana Klinikum Borna, hat Tipps zusammengestellt, wie Eltern ihren Kindern die aktuelle Situation am besten nahebringen und ihnen die Angst nehmen.

Kinderpsychologin Simone Slansky aus den Sana Kliniken Leipziger Land. Quelle: Sana

Tipp 1: Vorbild für die Kinder sein

Kinder orientieren sich am Verhalten der Eltern. In Zeiten der Krise ist daher unser persönliches Wertesystem besonders gefragt. Gelingt es den Eltern besonnen, mitfühlend und solidarisch zu handeln, erleben die Kleinen dieses Verhalten und übernehmen es. Mit dieser wertvollen Ressource wappnen Sie sie auch für spätere Herausforderungen.

Tipp 2: Thema altersgerecht vermitteln

Derzeit strömen die Informationen nur so auf uns ein. Umso schwieriger ist es, die Nachrichtenlage kindgerecht aufzuarbeiten. Vor allem Vorschulkinder brauchen wenige, klare und beruhigende Worte. Die Informationen, die Sie ihnen geben, sollten ihrem Entwicklungsstand entsprechen. Mit Schulkindern ab der zweiten oder dritten Klasse können Sie schon etwas mehr ins Detail gehen. Wenn Kinder bereits eine Vorstellung von Tod und Sterben entwickelt haben, lässt sich tiefergehend über das Infektionsrisiko und die Bedeutung der Kontaktbeschränkungen sprechen. Fragen Sie zum Gesprächseinstieg ruhig Ihr Kind, was es schon darüber weiß. Sie bekommen einen Eindruck davon, was Ihrem Kind tatsächlich Sorgen bereitet. So können Sie auch leichter auswählen, welche Informationen zu diesem Zeitpunkt wichtig sind und welche nicht. Sie vermeiden, das Kind mit zu vielen Details zu verunsichern und Sie beantworten keine Fragen, die sich das Kind gar nicht stellt.

Tipp 3: Um Verständnis werben

Der Verzicht auf das Spielen mit den Freunden oder den Besuch bei den Großeltern ist vermutlich das Schwierigste in der gegenwärtigen Situation. Klar können Videochats und Telefonate helfen, aber ein Ersatz für ein echtes Treffen sind sie leider nicht. Zunächst einmal ist es wichtig, dass Sie sich selbst immer wieder vor Augen führen, dass alle Maßnahmen, so belastend sie auch sind, dem Schutz der Gesundheit dienen. Erlassen wurden sie von der Bundesregierung. Sie befolgen also Regeln, die sie nicht selbst aufgestellt haben und über die das Kind mit ihnen nicht verhandeln kann. Was die Großeltern betrifft, erklären Sie den Kindern, dass das Virus für ältere Menschen besonders gefährlich ist und die Erwachsenen aus diesem Grund entschieden haben, besonders vorsichtig zu sein. Betonen Sie, dass die Situation für alle nicht einfach ist, aber dass die Einschränkungen notwendig sind, weil es das Wichtigste ist, dass möglichst viele Menschen gesund bleiben.

Tipp 4. Aktiv gegen die Hilflosigkeit

Vermitteln Sie Zuversicht. Erklären Sie, dass viele der Erkrankungen mild verlaufen und dass auch schwere Krankheiten häufig geheilt werden können. Sagen Sie, dass Ärztinnen, Ärzte und Krankenpfleger(innen) ihr Bestes geben. Wenn Freunde oder Familienmitglieder erkrankt sind, überlegen Sie gemeinsam, wie Sie dem oder der Kranken auch ohne Besuch eine Freude bereiten können. Nehmen Sie ein Werde-schnell-wieder-gesund-Lied auf und schicken Sie ein kleines Grußvideo ans Krankenbett. Oder malen Sie gemeinsam ein Bild, das sie schicken können. Finden Sie gemeinsam einen Weg, aktiv zu werden und etwas zu tun. Das vertreibt das Gefühl von Hilflosigkeit.

