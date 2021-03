Leipzig

Inzwischen kann der 15-Kilometer-Radius für sportliche Aktivitäten wieder verlassen werden. Grund dafür ist ein neuer Passus in der geltenden Corona-Schutz-Verordnung. Wird demnach der 7-Tage-Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner an fünf Tagen in Folge unterschritten, sind Sport und Bewegung an der frischen Luft in einem größeren Umkreis möglich.

Wer also regelmäßig längere Strecken joggt, ausschweifend mit dem Rad unterwegs ist oder gerne Wassersport betreibt, hat aktuell einen größeren Handlungsspielraum. Aber geht Sport treiben auch in Gesellschaft? Ein LVZ-Leser wird konkreter und möchte wissen: „Darf ich mich mit einem befreundeten Ehepaar zum Sport treffen?“

Für Individualsport gelten gleiche Kontaktregeln wie für andere Bereiche des Lebens

Die kurze und knappe Antwort des sächsischen Sozialministeriums (SMS): „Ja, die Regeln der allgemeinen Kontaktbeschränkung finden auch hier Anwendung.“ Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum, so steht es in der Verordnung geschrieben, ist „Angehörigen eines Hausstands, in Begleitung der Partnerin oder des Partners und einem Angehörigen eines weiteren Hausstands“, gestattet.

Dem Sport mit einem befreundeten Pärchen steht also nichts im Wege. Ein Treffen zweier Paare wäre jedoch schon nicht mehr zulässig. Genauso wenig wie das Zusammentreffen von drei oder mehreren Einzelsportlern verschiedener Haushalte, die eine gemeinsame Runde laufen wollen.

Hinweis der Redaktion Dieser Text ist auf dem Stand der seit dem 15. Februar 2021 gültigen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung.

Von Lisa Schliep