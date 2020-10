Die Aussage von Leipzigs OBM Burkhard Jung (SPD), in vielen Kneipen würden die Corona-Vorschriften missachtet, stößt auf Zustimmung wie auch auf Kritik. Gastwirte wehren sich gegen Pauschalisierung. Klar ist aber auch: Einige schwarze Schafe pfeifen auf die Regeln oder gehen lax mit ihnen um. Auch aus Existenzangst.

Maskenpflicht und Abstand in gastronomischen Einrichtungen – an vielen Orten ernst genommen, in manchen allerdings nicht. Quelle: Foto: dpa