Das 2G-Optionsmodell in Sachsen könnte viel umfassender ausfallen, als bisher von der Landesregierung kommuniziert. Wie aus dem Entwurf der Corona-Schutzverordnung hervorgeht, soll auch der Einzelhandel das Modell anwenden können. Demnach würde die Öffnung, die Inanspruchnahme und der Betrieb von Geschäften, Einrichtungen und Unternehmen unter diese Regelung fallen.

Bislang hatte die Regierung die 2G-Option für Veranstaltungen und die Gastronomie in Aussicht gestellt: Bei diesem Modell wird ausschließlich Genesenen und Geimpften der Zutritt gewährt, Maskenpflicht und Abstandgebot können dann entfallen. Die Regelung soll allerdings nur angewandt werden können, wenn nicht mehr als 5000 Personen Einlass erhalten. Zudem muss auch das Personal vor Ort ausschließlich geimpft beziehungsweise genesen sein.

2G-Einschränkungen gelten nicht für unter 16-Jährige

Nach den aktuellen Überlegungen könnten Einzelhandelsgeschäfte mit Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung am 23. September freiwillig das 2G-Modell berücksichtigen und so mehr Kunden in ihr Geschäft lassen. Die Regel soll zudem Unternehmen betreffen, die Veranstaltungen in ihrem Haus durchführen, hieß es aus Regierungskreisen. Der Einzelhandel und die Unternehmen müssten aber auch die Impf- oder Genesenen-Nachweise kontrollieren, wie es generell beim Optionsmodell vorgeschrieben sein soll.

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sollen von den Einschränkungen des 2G-Modells laut Verordnungsentwurf nicht betroffen sein. Sie sollen demnach die 2G-Angebote nutzen können, falls sie einen negativen Corona-Test vorlegen. Auch bei Personen, für die aus gesundheitlichen Gründen keine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission vorliegt, reicht dies nach jetzigem Stand aus.

Koalition vom Entwurf überrascht

Die schwarz-grün-rote Koalition wurde von den neuen Details des Verordnungsentwurfs überrascht. Koalitionspolitiker zeigten sich am Mittwoch skeptisch, ob der vorgesehene Passus zum 2G-Optionsmodell nicht zu weit gefasst sei: Es sei nicht damit zu rechnen, dass viele Einzelhandelsgeschäfte davon Gebrauch machen würden. Supermärkte könnten es sich vermutlich schlicht nicht leisten, einen Teil der Kundschaft auszusperren, hieß es. Sie seien auch damit überfordert, eine strenge Einlasskontrolle zu gewährleisten.

Geplant ist, dass ein 2G-Angebot mindestens drei Tage im Voraus bei der lokalen Gesundheitsbehörden anzumelden ist. Unter anderem soll dann auch der Name eines verantwortlichen Mitarbeiters, der Zeitraum des Angebots und Angaben zu den Kontrollmaßnahmen mitgeteilt werden. Verstößt eine Einrichtung gegen die Vorgaben des 2G-Optionsmodells, soll es ihr dauerhaft untersagt werden können.

Der Verordnungsentwurf wird in den kommenden Tagen beraten, bevor er am Dienstag im Kabinett beschlossen wird. Bei den vergangenen Verordnungen wurden selbst noch im Kabinett einzelne Punkte verändert.

