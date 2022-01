Corona-Regeln: Warum Sachsens Regierung nicht verlässlich agiert

Leipzig

Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch hat sich – wenn es stimmt, was man in der Landeshauptstadt hört – die jüngste Kritik sehr zu Herzen genommen. Kurz vor Weihnachten stellte eine Reihe von Kulturschaffenden ihr ein rundum schlechtes Zeugnis aus. Kurz zusammengefasst hieß es: Die Ministerin lässt die Kultur im Stich, die sich im Freistaat abermals im Teil-Lockdown befindet.

Seitdem ist Klepsch merklich in die Offensive gegangen. Mehrmals hat sie bereits die Wiederöffnung für Theater, Museen und Orchester gefordert. Am Montag hat nun ein Sprecher von ihr ein konkretes Datum genannt. Am 14. Januar solle es wieder losgehen. Allein – so richtig kann man das alles nicht glauben.

Hin und Her rund um die neue Corona-Verordnung

Klepschs Vorgehen ist das jüngste Beispiel dafür, dass Sachsens Regierung ein echtes Kommunikationsproblem hat. Wohlfeile Urteile verbieten sich zwar, in der Krise sind politische Verlautbarungen ein mühsames und diffiziles Geschäft. Aber das Hin und Her rund um die künftige Corona-Verordnung zeigt vortrefflich, woran es dieser Regierung in weiten Teilen mangelt: an verlässlichen Botschaften.

Während Klepsch nämlich die Öffnung propagiert und in Aussicht stellt, zeichnet Sachsens Sozialministerin ein ganz anderes Bild der Krise. Öffnungen? Theoretisch eine tolle Sache! Aber man wisse nicht, welchen Einfluss die Omikron-Variante haben werde, heißt es bei Köpping. Sie warnt vor einer massiven Omikron-Welle mit unklaren Folgen für die Krankenhäuser.

Prognosen sind schneller überholt als ausgesprochen

Der eine Teil der schwarz-grün-roten Koalition nährt also die Hoffnung auf eine baldige Besserung, während der andere sorgenvoll den Kopf hin und her wiegt. Welche Botschaft soll das senden? Die Reaktionen der Kulturschaffenden, falls kommende Woche der Teil-Lockdown doch andauert, lassen sich schnell ausmalen. Und wer heute vor Omikron warnt und morgen dann lustvoll lockert, macht sich ebenso unglaubwürdig.

Die vergangenen zwei Jahren haben bewiesen, dass Prognosen in Corona-Zeiten schneller überholt als ausgesprochen sind. So abstrus es klingen mag: Wer auf Zeit spielt und auf ein klareres Bild der Lage wartet, handelt aktuell seriöser als derjenige, der früh Fakten schaffen will. Das widerspricht allerdings diametral dem Politikverständnis, das in Sachsen noch immer vorherrscht. Hier inszeniert man sich gerne als Kraftmeier und macht am liebsten vorzeitig Ansagen.

Viele Sachsen hören nicht mehr zu

Die Pandemie-Müdigkeit der Sachsen ist vermutlich nicht nur deshalb so groß, weil die Maßnahmen hier im bundesweiten Vergleich mit am härtesten sind. Die Landesregierung, die in schneller Schlagzahl die unterschiedlichsten Botschaften sendet, hat auch ihren Anteil an der Verdrossenheit. Viele Sachsen hören ihr deswegen schon gar nicht mehr zu.

Von Kai Kollenberg