Corona-Regeln: Wie Einwohner im Kreis Leipzig auf die Maßnahmen reagieren

Beinahe jeden Tag gibt es, seit Beginn der Coronakrise, neue Informationen, Maßnahmen und Regelungen. Die Reaktionen sind nicht immer nur positiv und fallen unterschiedlich aus, lässt Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes, durchblicken.

Gleiche Maßnahmen erwünscht

„Das Spektrum der Meinungen über die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, die wir im täglichen Kontakt mitgeteilt bekamen, reichte von Befürwortung und Akzeptanz bis zu Unverständnis“, erklärt Laux. Weil alle Bundesländer unterschiedliche Maßnahmen ergriffen, war gerade dabei, so Laux, die Reaktion eher gemischt. Die Bewohner der Region hätten sich angepasste Maßnahmen gewünscht, auch trotz unterschiedlicher Infektionszahlen in den einzelnen Ländern.

Es gibt auch positive Entwicklungen

Im Wurzener Rathaus ist das Bürgerecho verhalten, aber durchaus nicht schlecht. Cornelia Hanspach, Sprecherin der Stadt Wurzen, weiß auch, warum. „Unsere Bürger haben sehr gut verstanden, dass die Maßnahmen nicht von uns, sondern eben von höherer Stelle kommen.“ Die Stadt habe dabei nur als ausführendes Organ agiert. Und da, wo die Stadt selber anordnen musste, habe eine gute Kommunikation geholfen. So zum Beispiel bei den Kindertagesstätten, die sich in städtischer Trägerschaft befinden. „Die Eltern der Kita-Kinder waren, in Anbetracht der Situation, absolut verständnisvoll.“

Manches habe sich durch die Coronakrise auch anders entwickelt, als erwartet, findet die Pressesprecherin. Besonders zwischenmenschlich gesehen, so Hanspach, könne sie eine positiv Bilanz ziehen. Der Austausch zwischen Bürgern, Händlern und der Stadt habe sich verbessert.

Ein Muss: Kommunikation mit den Bürgern

Ein Grund dafür: Die Stadt hat, gleich zu Beginn der Krise im März, eine Hotline eingerichtet und sich um Transparenz und Kommunikation mit den Bürgern bemüht. Hanspach erklärt, dass durch die Krise wieder eine Art Rückbesinnung zum Lokalen stattgefunden hat. „Wir haben zum Beispiel eine Seite eingerichtet, auf der wir die Angebote der Händler aus der Region zeigen, die auch während der Krise da sind.“ Dort finden sich unter anderem alle Bäckereien mit Lieferservice oder Informationen über die Tafel.

Eine Hotline gibt es ebenfalls beim Landkreis. Wie viele Anrufe insgesamt eingingen, weiß Pressesprecherin Laux nicht. Allerdings sind es jetzt noch zwischen 40 und 60 Telefonate täglich. Hauptsächlich ging es dabei um Fragen zum Thema Gesundheit und Hygiene, mittlerweile beziehen sich die Anfragen eher auf die Lockerungen. „Die Bürger haben das Beratungsangebot dankbar angenommen,“ lautet dazu das Fazit der Leiterin des Gesundheitsamtes, Silke Schäpling.

Manche Maßnahmen führten zu Unmut

Manchmal wurde es allerdings schwierig. Im gesamten Kreisgebiet sind bisher 1.100 Menschen von Quarantänemaßnahmen betroffen. Angeordnet wurden die vom Gesundheitsamt, doch nicht immer waren die Reaktionen der Betroffenen verständnisvoll. Es reichte von großer Besorgnis bis zum Unmut über die massiven Einschränkungen durch den erzwungenen 14-tägigen Aufenthalt zu Hause, so Laux.

Kontrollen der Polizei

Ähnlich sind auch die Erfahrungen bei der Polizei, die nicht selten für die Einhaltung der Regelungen sorgen musste. Besonders zum Beginn der Maßnahmen kam das öfter vor. Alexander Bertram, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, erklärt: „Mit der schrittweisen Zurückführung der Einschränkungen hat auch die Polizei weniger kontrolliert. Die meisten Einwohner hatten sich an die Beschränkungen gehalten. Bei notwendigen Kontrollen reagierten die Angesprochenen eher verständlich.“ Nur selten hätten die Beamten Bußgelder verhängen müssen. Allerdings: Auch einige unerlaubte Partys mussten beendet werden. War dabei Alkohol im Spiel, so Bertram, sei es in Ausnahmefällen auch zu Konfliktsituationen gekommen.

Viele Anfragen kommen online

Doch nicht nur telefonisch oder persönlich gab es Rückmeldungen der Bürger. Die Homepage des Landkreises hatte von Anfang März bis jetzt knapp 95.000 Besuche auf der Seite mit Pressemeldungen zum Thema Corona. Weitere knapp 33.000 Aufrufe galten der Corona-Informationsseite, erklärt Laux. Ähnlich ist es bei der Polizei: „Mit Beginn der Beschränkungen und den anfangs etwas undurchsichtigen Bestimmungen, hatte das Social Media Team extrem viele Nachfragen über die Kanäle“, so Bertram.

Die hätten dann aber mit der Zeit, parallel zu den Beschränkungen, immer weiter abgenommen. Überwiegend haben die Bürger Verständnis gezeigt, erklärt Bertram. Dennoch: Auch hier wurde mancher Unmut geäußert. Gerade in der in der Anfangsphase habe es viele Meldungen in die Richtung: „Mein Nachbar empfängt schon wieder Leute und hält sich nicht an die Bestimmungen“ gegeben, sagt Bertram.

Übrigens: Die Beamten selber blieben dabei nicht außen vor, wie die der Polizeisprecher mitteilt. „Auch die Polizei wurde verstärkt beobachtet, ob sie alle Beschränkungen, die sie bei anderen kontrolliert, denn auch selbst einhält.“

