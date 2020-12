Leipzig

Mit einem weltweiten Gedenktag wird jedes Jahr am zweiten Sonntag im Dezember an die verstorbenen Töchter, Söhne und Geschwister erinnert. In Leipzig bietet seit Jahren ein Initiativkreis von engagierten Vereinen und Verbänden den Familien von verstorbenen Kindern diesen Raum des Zusammenkommens, des Schweigens und des Erzählens über ihr Schicksal. In diesem Jahr wird das traditionelle Gedenken anders verlaufen – aufgrund der aktuellen Krisensituation.

Zehnminütiges Wandeln durch die Nikolaikirche

Hygiene-Regeln machen auch vor Schicksalen nicht Halt. Statt Musik, tröstenden Worten und Erzählungen von betroffenen Eltern wird es am Sonntag (18 Uhr) nur möglich sein, in der Nikolaikirche eine Kerze anzuzünden. Unter musikalischer Begleitung kann nach dem etwa zehnminütigem Wandeln durch die Kirche für jedes Kind eine Kerze die Altarstufen erleuchten.

24 gute Tage – der LVZ Advents-Newsletter Vom 1. bis zum 24. Dezember schicken wir Ihnen jeden Morgen Mutmacher für den Advent. Rezepte und Bastelideen - und Antworten berühmter Leipziger auf die großen Fragen unserer Zeit. Damit die Tage gut werden.

Brennende Kerze im Fenster erinnern an verstorbene Kinder

Für einige Familien ist besonders die Advents- und Weihnachtszeit mit Schmerz und Verzweiflung verbunden. Mit einer Geste kann ihnen zusätzlich Trost gegeben werden:

Im Gedenken an die verstorbenen Kinder ist es weltweiter Brauch, an diesem zweiten Dezember-Sonntag um 19 Uhr ein Lichterband aus Kerzen um die Erde zu schicken. Zur Erinnerung an jedes verstorbene Kind wird eine Kerze ins Fenster gestellt werden. „Jedes Licht im Fenster steht für das Wissen, dass diese Kinder das Leben erhellt haben und sie nie vergessen werden. Das Licht steht auch für die Hoffnung, dass die Trauer das Leben der Angehörigen nicht für immer dunkel bleiben lässt.“ So beschreibt es die Idee des Worldwide Candle Lighting.

Von thl