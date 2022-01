Neue Regeln geplant - Sport, Kultur & Co: Kretschmer will Corona-Regeln in vielen Bereichen lockern

Das sächsische Kabinett beschließt am Freitagabend Eckpunkte der künftigen Corona-Verordnung. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) setzt dabei auf Öffnungen in vielen Bereichen und auf das Modell 2G plus.