Halle/Leipzig

Nun haben sich also 2210 Menschen registriert, für das große Leipziger Corona-Experiment. Das ist zwar nur etwas mehr als die Hälfte dessen, was sich Studienleiter Stefan Moritz gewünscht hatte. Zufrieden ist der Chef-Infektiologe der Uniklinik Halle trotzdem. Mit Blick auf die Erkenntnisse, die er sich von seinem Experiment erhofft, sagt er: „Wir müssen kleine Abstriche machen, aber das ist verschmerzbar.“

Es könnten allerdings noch einige weniger werden. Jeder Teilnehmer muss einen Covid-19-Test durchführen. Am Wochenende wurden die Tests per Post verschickt. Bis Donnerstag müssen sich die Probanden einen Rachenabstrich entnehmen – und mit diesem wieder zur Post oder zu einer von drei Sammelstellen in der Stadt.

Anzeige

Jeder Proband bekommt Maske und Peilsender

Die Probanden mit Negativbescheid werden dann am Sonnabend ab acht Uhr an den drei Check-In-Orten erwartet: Völkerschlachtdenkmal, Messe und Arena Leipzig. Dort erhält jeder eine FFP-2 Maske (jene, die Merkel bei offiziellen Terminen trägt) sowie einen Peilsender, der all ihre Bewegungen während des Experiments aufzeichnet.

Weitere LVZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Fragen & Antworten zur Leipziger Corona-Studie

In der Arena wird dann eine ganz normale Großveranstaltung simuliert. Auf der Bühne gibt der Sänger Tim Bendzko drei Konzerte, zwischendurch wird umgebaut. In einer Pause üben die SC DHfK-Handballer Siebenmeterwerfen. Draußen warten Häppchen und Getränke. Es wird Normalität geprobt und das eine ganze Weile: bis 18 Uhr.

Wo kommen sich Menschen bei einem Konzert zu nahe?

Hinterher werten die Forscher die Peilsender aus. Sie wollen erfahren, wo sich Menschen auf einem Konzert oder Sportevent besonders nahe kommen. Beim Anstehen für Bier? Oder schon auf dem Parkplatz? Die Ergebnisse sollen helfen, sichere Auflagen für Großveranstaltungen zu erstellen – damit solche bald wieder stattfinden können.

Die voraussichtlich mehr als 2000 Leipziger Probanden müssen dafür die ganze Zeit nur eines tun: sich wie Zuschauer verhalten. Sie opfern dafür einen ganzen Sonnabend. Und über die ganze Zeit tragen sie eine Maske. Sie müssen Tim Bendzko hören – ob sie wollen oder nicht. Geld bekommen sie keines, auch keine Fahrtkosten.

Man mag die 2000 Menschen, die an dem Experiment teilnehmen, Probanden nennen. Man könnte auch sagen: Leipziger Helden.

Von Josa Mania-Schlegel/dpa