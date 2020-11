Corona-Tests in Leipzig: Kapazitäten noch nicht an der Belastungsgrenze

Leipzig

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt bundesweit an, auch in und um Leipzig. Seit dieser Woche gelten verschärfte Kontaktbeschränkungen für Treffen im privaten Rahmen – zusätzlich sind Veranstaltungen abgesagt und die Gastronomie für den Verzehr vor Ort geschlossen, um die Infektionen einzudämmen. Doch wie sieht die Lage in den Hausarztpraxen aus?

Noch mehr Schwerpunktpraxen für Corona-Patienten

Wie viele Corona-Tests pro Woche durchgeführt werden, darüber hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Sachsen keinen Überblick. Weder Ärzte noch Labore müssen die Zahlen an die KV Sachsen melden. Dennoch hat sie reagiert und weitere Corona-Schwerpunktpraxen benannt. „Dort können die Ärzte Corona-Tests durchführen – wenn es der eigene Hausarzt nicht anbietet – und speziell die Covid-19 Patienten behandeln“, so die Pressesprecherin Katharina Bachmann-Bux. Die KV Sachsen hätte die Situation schon länger im Blick und nun auf die gestiegenen Infektionszahlen reagiert. Dennoch ruft die KV Sachsen alle Hausärzte dazu auf, in ihren Praxen Tests anzubieten. „Wer Kontakt zu einer positiv getesteten Person oder Symptome hat, soll sich zunächst bei seinem Hausarzt melden“, erklärt die Pressesprecherin.

Mehr Anfragen für Corona-Tests

„Wir haben momentan sehr viele Anfragen für Testungen. Nur ein kleiner Anteil von ihnen ist jedoch positiv“, bestätigt der Allgemeinmediziner Stefan Windau. Wie auch in den anderen Hausarztpraxen werden die Patienten mit Verdacht auf Corona oder mit Atemwegsinfekten räumlich und zeitlich von den anderen Patienten getrennt behandelt. „Bisher haben wir noch keinen weggeschickt, aber wir merken schon, dass wir bald an eine Grenze kommen könnten“, erklärt Windau auf Anfrage der LVZ. Wer nur einen Test für seinen Arbeitgeber brauche, könne auch zu einem der Testzentren, zum Beispiel am Flughafen Leipzig, gehen.

In Leipzig sind wie die Praxis von Stefan Windau auch die von Anselm Krügel sowie die hausärztliche Gemeinschaftspraxis von Berit Schmidt und Paul Neumeier im Wintergartenhochhaus neue Schwerpunktpraxen. Das gleiche gilt für die Praxis von Katrin Kräcker in Borna (Kreis Leipzig). Sie alle hatten aber auch schon zuvor Corona-Tests durchgeführt. Die Situation bei ihnen momentan einstimmig: Noch seien genügend Testkits und Schutzausrüstung vorhanden. Die Patienten bekommen meist am selben Tag noch einen Termin für einen Test. Zu Schlangen vor den Praxen komme es deswegen nicht.

Testmaterial wird vereinzelt knapp

Im Kindernotfallzentrum in der Riebeckstraße wird das Testmaterial jedoch bereits knapp. „Auf Grund der begrenzten Testkapazitäten – in Form von Schutzausrüstung und Testkits – können wir pro Tag nur eine bestimmte Anzahl von Kindern und Jugendlichen testen“, heißt es aus der Praxis. Das geschehe nach telefonischer Voranmeldung und nur wenn ein Arzt dies indiziere. Die Labore in Leipzig äußern sich nicht auf Anfragen, wie hoch die Testkapazitäten momentan liegen. Jedoch bestätigen sie, dass es zu Engpässen unter anderem bei den Reagenzien, also den chemischen Stoffen, die für die Tests benötigt werden, kommen kann.

Von Kathleen Retzar