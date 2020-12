Die Bilder aus Italien sind noch in Erinnerung. Wurde auch im Krankenhaus Zittau aus Mangel an Behandlungsmöglichkeiten bei Corona-Patienten die Triage angewendet? Nein, das sei nicht so heißt es jetzt aus Zittau. Dennoch gibt es laut Krankenhausgesellschaft in Ostsachsen ein Problem.