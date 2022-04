Leipzig

Am Montag kehren Sachsens Kinder aus den Osterferien zurück in die Klassenzimmer – und die Schulen zurück in den Normalbetrieb. Die letzte Schul- und Kitaverordnung galt bis zum 17. April. Eine Anschlussregelung gibt es nicht. Welche Corona-Regeln gelten jetzt noch an den Bildungseinrichtungen des Freistaats? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Müssen in Schulen und Kitas noch Masken getragen werden?

Seit dem 3. April besteht an Schulen und in Kitas keine Maskenpflicht mehr. Kinder, Eltern, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte und Externe müssen weder im Unterricht noch auf dem Gelände eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, können das jedoch freiwillig tun. Die Hygienepläne der Institutionen bleiben verbindlich. Jede Bildungseinrichtung muss ein Hygienekonzept haben und sich daran halten.

Werden Schülerinnen und Schüler weiterhin regelmäßig getestet?

Nach den Osterferien entfällt die Testpflicht für Sachsens Schülerinnen und Schüler. Schulen können jedoch nach wie vor kostenlose Tests für Kinder und das Personal anbieten. Diese Angebot kann freiwillig wahrgenommen werden.

Was passiert, wenn sich mein Kind mit dem Coronavirus infiziert?

Bei wem mindestens ein für das Coronavirus typisches Symptom wie Husten, Fieber, Atemnot, Geruchs- oder Geschmacksverlust auftritt und kein negatives Testergebnis vorliegt, der soll zuhause bleiben.

Fällt ein freiwilliger Test in einer Einrichtung positiv aus, soll die betroffene Person in einem separaten Raum abgesondert und schnellstmöglich von einer beziehungsweise einem Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Der Rest der Klasse oder der Kita-Gruppe kann weiterhin am Unterricht beziehungsweise am Betreuungsangebot teilnehmen – vorausgesetzt, es liegen keine Corona-typischen Symptome oder ein positiver Covid-Nachweis vor.

Bleiben Schulen und Kitas im Infektionsfall geöffnet?

Auch bei Infektionsfällen bleiben Kitas und Schulen in der Regel geöffnet und der Unterricht findet in Präsenz statt. Sollten jedoch besonders viele Corona-Fälle an einer Bildungsinstitution auftauchen, kann für diese Einrichtung temporär Wechselunterricht oder eine Schulschließung angeordnet werden.

Von Fabienne Küchler