Leipzig

Schon seit einiger Zeit wird in Sachsen die vierte Corona-Impfung angeboten - bislang nur für bestimmte Personengruppen, etwa Menschen über 70, Vorerkrankte oder die Beschäftigten im Gesundheitswesen. Doch es gibt nun erste Tendenzen hin zu einer vierten Impfung für alle: Niedersachsen will den zweiten Booster ab Ende des Sommers für alle Altersgruppen anbieten. Das gab der Corona-Krisenstab der Landesregierung am Mittwoch bekannt. Gibt es auch in Sachsen ähnliche Pläne?

Im sächsischen Sozialministerium (SMS) in Dresden verweist man in diesem Zusammenhang auf die Empfehlung der Sächsischen Impfkommission (Siko). Für die impfenden Ärzte sei diese maßgeblich und für eine Erweiterung der vierten Impfung würde eine solche Empfehlung bislang nicht vorliegen. „Es ist auch nicht absehbar, ob und wann diese ausgesprochen wird“, so das Ministerium.

Zweiter Booster nur für bestimmte Personengruppen

Die Siko empfiehlt derzeit einen zweiten Booster für Menschen ab 70 Jahren sowie Personen, die ausschließlich mit Vektorimpfstoffen geimpft wurden, und Menschen mit einer Schwäche des Immunsystems ab fünf Jahren. Auch Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeeinrichtungen und Beschäftigte im medizinischen Bereich, insbesondere bei direktem Kontakt mit Patientinnen und Patienten, sollten die vierte Impfung erhalten.

Die Auffrischungsimpfung, bei der ein mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna) verabreicht wird, ist nach Angaben des SMS frühestens drei Monate nach der vergangenen Impfung möglich. Das Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen soll die zweite Auffrischimpfung frühestens nach sechs Monaten erhalten.

Impfstellen sind auf vierte Impfung für alle vorbereitet

Aktuell ist die Impfbereitschaft in Sachsen niedrig ist und die meisten Impfstellen gehen ab Juni in den reduzierten Stand-By-Sommerbetrieb über. Dennoch sieht das sächsische Impfkonzept vor, die Impfkapazitäten flexibel und schnell wieder hochfahren zu können.

„Selbstverständlich berücksichtigen wir auch bei der Planung unserer künftigen Impfkapazitäten eine mögliche Empfehlung für eine vierte Impfung für alle“, heißt es aus dem Sozialministerium. Das sei besonders in Hinblick auf eine im Herbst mögliche Verfügbarkeit angepasster Impfstoffe für die Omikron-Variante und einer damit einhergehenden steigenden Nachfrage relevant.

Von Lilly Günthner