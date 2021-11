Leipzig

In Sachsen verschärft sich die Corona-Lage zusehends. Der Freistaat befindet sich bereits in der Vorwarnstufe. Steigen die Infektionslage und die Auslastung der Krankenhausbetten, dürfte auch die Überlastungsstufe in wenigen Tagen erreicht sein.

Seit Anfang Oktober muss ein Großteil der Menschen für Corona-Tests bezahlen. Ausnahmen gibt es nur für bestimmte Gruppen. Vertreter aus Politik und Wissenschaft fordern deshalb, dass wieder ein kostenloses Angebot gemacht wird, um der vierten Welle neben Kontaktbeschränkungen und verschärften Regelungen ein erprobtest Mittel entgegen zu setzen. Wir wollen in unserer LVZ-Leser-Umfrage deshalb wissen: Was halten Sie von der Idee?

Von LVZ