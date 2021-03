Leipzig

Generell empfiehlt die sächsische Staatsregierung, während des Corona-Lockdowns auf nicht notwendige Reisen oder Besuche zu verzichten, vor allem wenn dies mit einem Übertritt der Landesgrenze des Freistaates Sachsen verbunden ist. Dennoch sind Hotelübernachtungen auch in besonderen privaten Fällen erlaubt.

Konkretes Beispiel: Ein 81-jähriger Mann, der alleine zu Hause lebt, ist Corona-positiv getestet worden und muss in Quarantäne. Da sich zugleich seine Herzkrankheit stark verschlechtert hat, will seine einzige Tochter anreisen, die in Sri Lanka lebt. „Es handelt sich im genannten Beispiel um einen legitimierenden sozialen Grund“, teilt das sächsische Sozialministerium auf LVZ-Anfrage mit. Wichtige Gründe wären auch eine Beerdigung oder ein Gerichtstermin oder sogar ein runder Geburtstag eines Angehörigen. „Hier müssen jedoch die geltenden Kontaktbeschränkungen eingehalten werden“, so ein Sprecher des Ministeriums.

Auch berufliche oder medizinische Gründe erlauben Hotel-Übernachtungen

Auch medizinische Gründe sind in der Verordnung genannt. Dazu zählt der Arztbesuch beim Spezialisten genauso wie eine Operation, zum Beispiel im Leipziger Herzzentrum. Begleitpersonen können ebenfalls mitgebracht werden.

Die sächsische Corona-Schutzverordnung nennt des weiteren auch Reisen aus beruflichen oder schulischen Gründen. Ein klares, bis ins Einzelne detailliertes Regelwerk gibt es nicht. Letztlich liegt es bei den Hotelbetreibern oder Ketten, wie sie die Vorgaben auslegen und sich von den Gästen schriftlich bestätigen lassen. Dies gilt übrigens für alle Übernachtungsangebote, egal ob Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen oder Campingplätze.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Hotellerie in die niedrigste Priorität eingeordnet, die „eines Tages“ auch wieder öffnen darf. Voraussichtlich zur nächsten Bund-Länder-Schalte am 22. März soll darüber beraten werden.

Hinweis der Redaktion Dieser Text ist auf dem Stand der seit dem 8. März 2021 gültigen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung.

Von Kerstin Decker