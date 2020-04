Linke

Die Linke in Leipzig fordert von der Stadt ein Soforthilfeprogramm für Selbstständige, Freiberufler und künstlerisch tätige Personen in Form eines einmaligen Zuschusses von maximal 1500 Euro. Damit sollen Verdienstausfälle infolge der Coronakrise zumindest teilweise ausgeglichen werden. Aus dem städtischen Haushalt sollen hierfür Mittel in Höhe von fünf Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, heißt es in der Beschlussvorlage an den Stadtrat.

Die Maßnahmen des Bundes richteten sich eher an Unternehmen und könnten daher nur zur Deckung von laufenden Betriebskosten beantragt werden, teilte die Linke am Dienstag mit. Das Soforthilfeprogramm des Freistaats Sachsen bestehe darüber hinaus nur aus Darlehen. „Für Kleinstunternehmer kommt die Aufnahme von Darlehen einer langfristigen Verschuldung gleich, da sie nach der Krise nicht plötzlich doppelt so viel erwirtschaften können, um die Mittel zurückzuzahlen“, heißt es weiter. Bei vielen Freischaffenden gehe es deshalb „um ihre Existenzgrundlage“. Die Soforthilfe soll nach dem Willen der Partei als nicht rückzahlbarer Zuschuss und einmalig erfolgen.

„Die Stadtverwaltung muss endlich aufwachen und sich in der Krise auch um die kümmern, die diese Stadt so attraktiv und lebenswert machen, unsere Kulturschaffenden und Einzelkämpfer“, schließt die Mitteilung. Über den Antrag müsste zunächst der Stadtrat entscheiden, der aktuell jedoch nicht mehr tagt.

