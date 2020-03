Leipzig

Leipzig macht ernst und dicht: Wie am Donnerstag angekündigt, hat die Stadt am Freitag mehrere öffentliche Parkplätze „mit stadtweitem Einzugsbereich“ an wichtigen Ausflugsorten geschlossen. Die Maßnahme solle dazu beitragen, dass die Erholungsgebiete „nicht aus dem gesamten Stadtgebiet und der Region als Ausflugsziele angefahren werden“, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag. Grundlage bilde die Allgemeinverfügung des Sächsischen Staatsministeriums zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus.

Betroffen sind die Parkplätze am Elsterstausee, am Auensee sowie am Wildpark. Die Sperrung eines Teils des Parkplatzes Cospuden wurde bereits durch die Stadt Markkleeberg angeordnet und umgesetzt. „Um eine Verlagerung des Problems zu vermeiden, wird lediglich der nordwestliche Parkplatz für den öffentlichen Verkehr voll gesperrt“, heißt es in der Mitteilung.

Die Sperrungen gelten vorerst für die Dauer der Allgemeinverfügung, also bis zum 6. April. „Wir müssen verhindern, dass die Leute in großer Zahl mit dem Auto zu den Ausflugszielen fahren“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) am Freitag.

Von CN