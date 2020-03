Coronavirus: Lindenau-Museum sagt Abschied ab, Liquid Sunday verschoben

Altenburg

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat immer größere Auswirkungen auf den Veranstaltungskalender im Altenburger Land. Inzwischen ist auch die nächste Großveranstaltung abgesagt.

Abschied vom Museum ist abgesagt

Wie das Lindenau-Museum am Donnerstag mitteilte, wird die für den 4. April geplante Abschiedsveranstaltung im sanierungsbedingten Museumsbau an der Gabelentzstraße gestrichen. Unter dem Titel „Von Zwei bis Zwei am 4.4.“ wollten Mitarbeiter dann mit zahlreichen Gästen ein letztes Mal in dem altehrwürdigen Gebäude feiern, bevor es den Baufachleuten übergeben wird. Auch der Altenburger Jazzklub war in den Abend involviert, hatte bereits eine Band und zwei DJs eingeladen. Daraus wird nun nichts mehr: Auf Anraten von Amtsarzt Stefan Dhein und auf Grund der großen Verantwortung gegenüber den Gästen habe man sich zu diesem Schritt entschieden, teilt das Museum mit.

Studio-Kurse laufen weiter

Auch abseits des Großevents hat man im Museums-Interim im Altenburger City Center ( ACC) die Entwicklung im Blick. „Wir halten uns selbstverständlich an die Handlungsanweisungen aus dem Landratsamt“, teilt Pressereferent Steven Ritter mit. Das beinhalte, neben den allgemeinen Hygieneregeln wie regelmäßigem Händewaschen und dem Verzicht aufs Händeschütteln auch, dass Dienstreisen derzeit nur in absolut dringenden Fällen angetreten werden. Der Betrieb im Studio Bildende Kunst läuft dagegen bis auf weiteres wie gewohnt. Man verfolge die Situation allerdings aufmerksam. Entsprechend laufen die Vorbereitungen für den Jugendkunstschultag im Mai zwar an – allerdings unter Vorbehalt.

Liquid Sunday verschoben

Umorganisieren müssen auch die Macher des Liquid Sunday. Das für den Ostersonntag angesetzte Elektro-Event in der Alten Wollspinnerei in Kotteritz wird verlegt. Nun soll am 3. Oktober auf mehreren Floors getanzt werden. Die meisten gebuchten Künstler stehen auch an diesem Tag zur Verfügung, teilen die Organisatoren in den sozialen Netzwerken mit. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, der Vorverkauf für die Veranstaltung läuft planmäßig weiter.

Ewa sagt Aktionstag ab

Nicht stattfinden wird dagegen die diesjährige Aktion zum Tag des Wassers, den die Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa) für den 23. März geplant hatte. Ursprünglich hätten Interessierte dann unter dem Motto „Wasser & Klimawandel“ einen Einblick in die Fernwasserübergabestation Rautenberg erhalten sollen. Daraus wird nun nichts. Obwohl die Besucher bei der Besichtigung nicht mit dem Lebensmittel Trinkwasser in Berührung gekommen wären, wolle man in der derzeitigen Situation in dem sensiblen Bereich besondere Vorsicht walten lassen, teilt die Ewa mit. Im kommenden Jahr wolle man jedoch natürlich wieder eine entsprechende Aktion einplanen.

Ebenfalls abgeblasen wurde der 16. Altenburger Autofrühling, der am 10. Mai im Kalender stand. Angesichts der aktuellen Entwicklung sei davon auszugehen, dass der geplante Termin aller Wahrscheinlichkeit nach nicht realisierbar ist, teilte Frank Dietzel von der Kfz-Innung Ostthüringen mit. „Um wirtschaftlichen Schaden zu vermeiden, werden sämtliche Vorbereitungsarbeiten eingestellt.“

Messeabsage trifft die ASS Altenburger

Einen Strich durch die Rechnung macht das Virus daneben auch der ASS Altenburger. Ursprünglich hätte die Spielkartenfabrik mit einem eigenen Stand auf der Messe „Spiel doch!“ in Duisburg vertreten sein sollen und dort unter anderem auch Turnierspiele der laufenden Liga im Kartenspiel „Dominion“ organisieren sollen. Inzwischen wurde die vom 27. bis 29. März geplante Messe jedoch ebenfalls abgesagt. Eine Entscheidung, die man zwar bedauere, aber auch verstehen könne, so die ASS: Die Sicherheit von Besuchern und Mitarbeitern habe Vorrang.

Von Bastian Fischer