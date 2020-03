Coronavirus: Sportstätten, Bibliotheken und Kulturhäuser bleiben geschlossen

Altenburg/Meuselwitz

Zur Vorbeugung gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus werden im Altenburger Land diverse Sport- und Freizeitstätten geschlossen. Betroffen sind unter anderem die Altenburger Schwimmhalle und die Schnaudertalhalle in Meuselwitz sowie Bibliotheken.

Wie die Stadt Altenburg und ihre Tochterunternehmen am Freitag mitteilten, werde bis auf Weiteres der Publikumsverkehr in den öffentlichen Einrichtungen der Skatstadt sowie bei der Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa), bei der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG) und bei der Kommuna eingeschränkt. Auf diese Weise sollen mögliche Übertragungswege unterbrochen werden.

Keine persönlichen Kontakte mehr

Besucher werden gebeten, nur in dringenden Fällen und nach vorheriger Terminabsprache persönlich auf Ämtern und in den Servicebereichen von Ewa, SWG und Kommuna vorzusprechen. Die Kontaktaufnahme solle ab sofort und bis auf Weiteres telefonisch, postalisch oder per E-Mail erfolgen, mahnt die Stadtverwaltung. Wer auf das persönliche Vorsprechen nicht verzichten könne und beispielsweise im Rathaus oder im Einwohnermeldeamt einen Termin wahrnimmt, solle sich am Einlass durch Klingeln bemerkbar machen.

Vorerst keine Strafgebühr in Bibliothek

Auch öffentliche Einrichtungen, wie beispielsweise die Altenburger Stadtbibliothek, sollen nicht aufgesucht werden. Auf die Erhebung von Gebühren für überzogene Ausleihfristen werde bis auf Weiteres verzichtet, berichtet die Stadtverwaltung.

Geschlossen ist ab sofort zudem die Schwimmhalle am Großen Teich – für alle Besuchergruppen. Das Freizeitbad Tatami in Schmölln hingegen bleibt unverändert offen, sagte am Freitag auf Anfrage Severin Kühnast vom Badbetreiber, den Schmöllner Stadtwerken. Allerdings dürfen maximal 40 Gäste zeitgleich im Bad sein. Er empfehle deshalb, Wartezeit mitzubringen oder vor dem Besuch unter 034491 583366 anzurufen.

In Schmölln bis auf Weiteres geschlossen bleiben das Knopf- und Regionalmuseum, das Freizeitzentrum Base bleibt und der Jugendclub Crimmitschauer Straße.

Ewa verweist aufs Telefon

Die Mitarbeiterinnen im Altenburger Ewa-Kundenservice seien ab sofort nur noch telefonisch unter 03447 866444 zu erreichen. Gleiches gelte für den Bereich Kasse des Versorgers. Kunden, die ihren Schlüssel für den Vorkassenzähler zwingend aufladen müssen, würden unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen aber weiterhin bedient.

Meuselwitz schließt Hallen und Plätze

Die Stadt Meuselwitz schiebt ab Montag, den 16. März, einen Riegel vor: Geschlossen sind dann die Schnaudertalhalle, die Kulturhalle Zipsendorf, die Bibliothek, das Stadion Penkwitzer Weg sowie in Wintersdorf die Kegelbahn, der obere und untere Sportplatz und der kleine und große Saal des Kulturhauses. Betroffen seien von dieser Prävention nicht nur Vereine und Organisationen, sondern auch die Kinder im Schulsport.

Mit weiteren Maßnahmen in den nächsten Tagen ist zu rechnen. Die aktuelle Lage werde regelmäßig neu bewertet, teilt die Stadt Altenburg mit.

Inzwischen wurden auch etliche Veranstaltungen im Altenburger Land abgesagt.

Von Kay Würker und Bastian Fischer