Coronavirus: Strenge Vorgaben für Leipziger Veranstaltungen ab 200 Teilnehmern

Leipzig

Am Ende stand immerhin eine Hoffnung: „Vielleicht haben wir nach Karfreitag ja tatsächlich die Auferstehung“, sagte Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) am Donnerstag auf einer Pressekonferenz darüber, wie man in Leipzig das Coronavirus eindämmen will. Bis dahin jedoch, bis mindestens zum 10. April also, wird das Leben in der Stadt nicht mehr wie gewohnt sein. Von „gravierenden Einschnitten“ sprach das Stadtoberhaupt.

Bis zum Karfreitag – vorerst – gelten weitreichende Einschränkungen, über die sich ein „ Coronastab“ aus Vertretern von Stadtverwaltung, Gesundheitsamt und Medizinern verständigt hat. Das Verbot von Versammlungen mit mehr als 1000 Teilnehmern, das seit Donnerstagfrüh gilt, bleibt bis dahin in Kraft. Egal, ob man sich drinnen oder draußen trifft.

Darüber hinaus unterliegen nun auch kleinere Veranstaltungen strengen Vorgaben: Von Sonnabend an müssen die Organisatoren ihre Angebote im Ordnungsamt melden, sobald sie 200 oder mehr Menschen erwarten. Im Vorfeld oder vor Ort müssen sie alle Namen erfassen. Das gilt auch für private Feiern. „Vom Konzert bis zum Gottesdienst, von der Betriebsversammlung bis zur goldenen Hochzeit“, erläuterte Jung. Auch Diskotheken, Clubs und größere Kinos sind betroffen. Regine Möller zufolge, die im Gesundheitsamt die Hygiene-Abteilung leitet, will man sichergehen, im Nachhinein alle Gäste kontaktieren zu können, falls sich herausstellt, dass ein Corona-Infizierter unter den Besuchern war.

2500 Euro Strafe

Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal ( Die Linke) kündigte Kontrollen und drohte eine Strafe von 2500 Euro an, falls 200 Menschen zusammenkommen, ohne dass es vorher angezeigt worden ist. Die Vorgabe betrifft Kultur- und Sportveranstaltungen, Kongresse, auch Demonstrationen, jedoch nicht die Leipziger Märkte: „Es ist eine Frage der Dichte“, so Jung. Regine Krause-Döring, Leiterin des Gesundheitsamts, erläuterte, dass für eine Ansteckung mit dem Coronavirus 15 bis 20 Minuten enger Kontakt nötig sei. Die Stadt wolle der Veranstaltungsbranche allerdings nicht nur mit Strafen drohen, so OBM Jung. Als Präsident des Deutschen Städtetags setze er sich für einen Bundesfonds ein, aus dem die finanziellen Ausfälle kompensiert werden.

Der Leipziger Infektiologe Christoph Lübbert, der als Chefarzt am Klinikum St. Georg auch die dortige Isolierstation leitet, forderte trotz all der Maßnahmen: „Wir müssen Ruhe bewahren.“ Der Krankheitsverlauf der sechs Leipziger Corona-Patienten gebe keinen Anlass zur Panik. Zumal sie sich alle „vorbildlich“ verhalten hätten, weshalb das Gesundheitsamt vermutlich sämtliche Kontaktpersonen ermitteln konnte. Mit den 44 Betten der Isolierstation sei man „gut aufgestellt“, so Lübbert. Zur Not gebe es dennoch Pläne, anderswo Betten mit entsprechender Ausstattung zu belegen, beispielsweise planbare OPs mit Nachbeatmung abzusagen.

46 Menschen in Leipzig in Quarantäne

Bei drei der Leipziger Infizierten sind die Erkältungssymptome jedoch ohnehin so milde, dass sie zu Hause isoliert sind. Die anderen drei liegen zwar im St. Georg, doch zwei von ihnen werden wohl bald ebenso in häusliche Quarantäne überführt: Es handelt sich um einen 19-Jährigen, der in der Lombardei ein Pflegepraktikum gemacht hat, und einen Mann um die 50, der sich im Südtirol-Urlaub ansteckte. Der dritte Patient – ein Fernfahrer aus der Ukraine, der sich vermutlich in einer italienischen Raststätte das Virus geholt hat – habe den Ärzten zwar zwischendurch Sorge bereitet, so Lübbert. „Doch auch ihm geht es jetzt deutlich besser. Er ist entfiebert“, sagte der Professor.

Aus dem Umfeld der Patienten sind aktuell 40 Leipziger zur Vorsicht in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt ruft täglich bei ihnen an, fragt, wie es ihnen geht und ob sie gut versorgt sind. „Mit Brot und Schokolade“, sagte Möller. Die Betroffenen haben eine fünfseitige Richtlinie unterschrieben. Wenn sie das Haus verlassen, droht eine Strafe von bis zu 25 000 Euro.

Corona-Hotline

„Das oberste Ziel ist jetzt, Zeit zu gewinnen, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird“, sagte Jung. „Alle müssen solidarisch sein mit den Schwächsten“, forderte er – mit älteren Bürgern und Menschen mit Vorerkrankungen, für die eine Ansteckung nach jetzigem Kenntnisstand lebensgefährlich werden kann. Bei Kindern bleibt eine Infektion mit dem Coronavirus, soweit man bisher weiß, hingegen harmlos. Das ist aber nicht der Grund, aus dem Schulen und Kindergärten in Leipzig anders als in der Nachbarstadt Halle bis auf Weiteres offen bleiben. Bei Schließungen müssten „Menschen zu Hause bleiben und auf ihre Kinder aufpassen, die dringend benötigt werden“, sagte OBM Jung. „Ärzte, Pflegekräfte, Feuerwehrleute, Polizisten.“

Die Corona-Hotline der Stadt Leipzig ist unter 0341 1236852 täglich von 8 bis 18 Uhr zu erreichen. Dort nehmen Mediziner des Gesundheitsamts und Studenten der Humanmedizin an bis zu zehn Apparaten momentan pro Tag rund 1000 Anrufe entgegen. Ziel sei es, so Gesundheitsamtschefin Krause-Döring, nach den jeweils aktuellen Kriterien des Robert-Koch-Instituts Verdachtsfälle herauszufiltern. „Aber natürlich informieren wir jeden Bürger, auch wenn die Sorge unbegründet ist.“ Das sei bei 60 bis 70 Prozent der Anrufer der Fall.

Von Mathias Wöbking