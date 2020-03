Coronavirus heute – Typhus und Pest damals: Wie unsere Vorfahren mit Epidemien umgingen

Borna

„Zu Epidemien kam es bei unseren Vorfahren vor allem zu Kriegszeiten, weil dann große Menschengruppen unterwegs waren. So übertrugen sich Krankheitserreger schnell“, sagt Hans-Jürgen Ketzer. Der Kulturwissenschaftler ist Leiter des Volkskundemuseums Borna-Wyhra und hat sich unter anderem mit Seuchen im Leipziger Land beschäftigt.

Während der Völkerschlacht im Jahr 1813 wütete in der hiesigen Region eine Typhus-Epidemie. Polnisch-sächsische Truppen sollen die Krankheit, damals Nervenfieber genannt, aus Russland mitgebracht haben.

Krisenstab und Hygienevorschriften

Amtshauptmann Wilhelm Alexander von Einsiedel richtete in Borna eine Art Krisenstab ein. Es wurden die Symptome erklärt und beschrieben, wie die Krankheit behandelt werden muss. An die Bevölkerung gingen Hygienevorschriften, zum Beispiel möglichst oft die Hände zu waschen. Den Infizierten wurde Quarantäne verordnet: Sie sollten in ihren Behausungen bleiben.

Zudem gab es Statistiken mit der Zahl der Erkrankten – und der Verstorbenen. Der Museumsleiter hat solch ein Dokument. Dort werden für Borna für den 4. Dezember 1813 aufgelistet: 284 Erkrankte und 25 Tote.

733 Typhus-Opfer in Borna im Jahr 1813

„Der Typhus kam damals in zwei Wellen. Die erste war im Frühjahr 1813, dann ließ es etwas nach. Eine zweite kam noch mal im Herbst und Winter des gleichen Jahres“, so der Kulturwissenschaftler.

Alte Dokumente und Statistiken im Volkskundemuseum Borna-Wyhra berichten über Seuchen der Vergangenheit und wie die Menschen damit umgingen. Quelle: Jens Paul Taubert

Damals starben viele Menschen. Im Amtsbezirk Borna lebten in jener Zeit knapp 22.000. Die Typhus-Epidemie 1813/14 brachte 733 Frauen, Männern und Kindern den Tod. Infiziert waren mehr als 2300 Personen.

„Weitere 523 Menschen starben in dieser Zeit an anderen Krankheiten“, so Ketzer. Wie viele Soldaten der Region auf dem Schlachtfeld oder im Lazarett umkamen, führt die historische Statistik nicht auf.

Sterberate damals sehr hoch

Abgesehen von Krieg und Epidemie: Die Sterberate war damals generell hoch, vor allem bei Kindern. Noch im 19. Jahrhundert starb laut Statistik in Deutschland jedes zweite Kind.

Ärzte gab es nicht viele. So mancher kümmerte sich aufopferungsvoll um die Typhus-Kranken und managte die Krise umsichtig. Amtsarzt Dr. Angermann aus Borna wird in den Akten lobend hervor gehoben. Er erhielt später deshalb vom sächsischen König eine Auszeichnung.

Auch bei Pest Vorsichtsmaßnahmen

Eine weitere Epidemie, die in den historischen Akten dokumentiert ist: die Pest während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648). In kleinen Orten bei Borna wie Heuersdorf starben 1637 Menschen – rund die Hälfte der Bevölkerung, berichtet der Museumsleiter. In Neukirchen war es ein Drittel der Dorfgemeinschaft. Anhand von Kirchenbüchern lässt sich das recherchieren.

Schutzmasken, hier in Schnabelform, gab es schon in Zeiten der Pest-Epidemien. Quelle: Jens Paul Taubert

„Obwohl man nichts sicheres über Krankheitserreger oder Ansteckung wusste, wurden zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen getroffen“, sagt Ketzer. Damit lagen unsere Vorfahren oft durchaus richtig.

Gesichtsmasken und Kittel

So vermuteten sie, dass die Krankheit durch Ausdünstungen übertragen wird, „man vermummte sich zum Beispiel mit schnabelartigen Gesichtsmasken und Pest-Kitteln, um sich vor diesen Ausdünstungen zu schützen“. Auch sei darauf geachtet worden, dass die Toten beim Begräbnis nicht mit der bloßen Hand berührt wurden.

Ein historischer Bericht erzählt, wie das Testament einer alten Frau aus Heuersdorf, die an der Pest erkrankt war, aufgenommen wurde. Man ging nicht in ihr Haus, sondern traf sich auf einem Feld, hielt Abstand zu der Erkrankten und achtete außerdem auf die Windrichtung. Damit der Wind die Krankheit nicht zu den Gesunden wehte, wie man sich vorstellte.

Ein Bauer schrieb damals ein „Rezept“ gegen Pest und andere schlimme Krankheiten. Eine Mischung aus verschiedenen Kräutern, darunter Beifuß und Ingwer, neun Tage hintereinander eingenommen, sollte helfen.

Zeitige Pocken-Impfung in Sachsen

Die Pocken, als Blattern bekannt, zählten zu den grässlichen Seuchen der Vergangenheit. Bis in die Neuzeit gehörte diese Krankheit zu den häufigsten Todesursachen, wurde „Geißel Europas“ genannt. In Sachsen wurde schon im 19. Jahrhundert die Pockenimpfpflicht eingeführt und genau darüber Statistik geführt, sagt Hans-Jürgen Ketzer. Nach einem aufwendigen Impfprogramm der Weltgesundheitsorganisation gilt die Krankheit seit den 1970er-Jahren als ausgerottet.

Nur reiche Leute konnten früher vor den Epidemien fliehen und ihren Heimatort verlassen. „Die Mehrzahl jedoch musste bleiben und der Krise mit einem gewissen Fatalismus begegnen“, sagt der Wissenschaftler. Sie ergaben sich dem Schicksal. Allerdings wucherten häufig Verschwörungstheorien. Zu Pest-Zeiten kam es beispielsweise immer wieder zu schrecklichen Pogromen gegen Juden.

Während die Pocken ausgerottet sind, gilt das für Typhus nicht. Sehen Sie hier ein Video, worauf man bei Reisen in Gegenden mit schlechten sanitären Einrichtungen oder schmutzigem Wasser achten sollte:

Von Claudia Carell