Coronavirus in Leipzig: Gewandhaus, Oper, Schauspiel und Co. sagen alles ab

Es war nur eine Frage der Zeit. Aber am Freitagvormittag, 11 Uhr, sind die Kultur-Eigenbetriebe der Stadt Leipzig endlich aus der Deckung getreten und haben eine gemeinsame Presseerklärung veröffentlicht, die besagt, dass sie einstweilen bis zum Karfreitag (10. April) keine eigenen Veranstaltungen mehr stattfinden lassen.

„Zur Eindämmung einer weiteren Ausbreitung“

Im Wortlaut heißt es darin: „In Folge des Erlasses des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt vom 11. März 2020 zum Umgang mit Großveranstaltungen und den Ausführungen von Oberbürgermeister Burkhard Jung in der Pressekonferenz der Stadt Leipzig vom 12. März 2020 sowie der Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig zur Eindämmung einer weiteren Ausbreitung des SARS-CoV-2 (Corona-Virus) haben die Eigenbetriebe Kultur der Stadt Leipzig beschlossen, zum Schutz der Besucher*innen und Mitarbeiter*innen alle Eigenveranstaltungen abzusagen. Diese Regelung gilt ab sofort bis einschließlich 10. April 2020.“

„Bedingungen nicht umsetzbar“

Als Begründung dafür, dass sie auch Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern absagen, geben die Eigenbetriebe an: „Die Kriterien des Robert Koch-Instituts zur Risikobewertung von Veranstaltungen (wie z.B. die lückenlose Registrierung aller Gäste durch den Veranstalter und deren Überprüfung durch das städtische Gesundheitsamt vor Veranstaltungsbeginn) sind nach eingehender Prüfung der Verantwortlichen der Eigenbetriebe Kultur im laufenden Spielbetrieb nicht umsetzbar.“

Tickets werden erstattet

Immerhin gibt es einen schwachen Trost fürs potenzielle Publikum: „Bereits erworbene Tickets und Abonnements für ausfallende Eigenveranstaltungen werden in allen Eigenbetrieben Kultur erstattet. Über die Modalitäten der Erstattung und die betroffenen Veranstaltungen informieren die Eigenbetriebe auf den jeweiligen Websites und an den Tageskassen.“

Private, die die Auflagen erfüllen, dürfen spielen

Für private Veranstalter, die sich in Gewandhaus oder Oper einmieten, gilt die pauschale Veranstaltungsabsage nicht, sollten sie in der Lage sein, die Auflagen des Ordnungsamtes zu erfüllen, könnten ihre Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern stattfinden. In der Mitteilung heißt es dazu: „Privaten und sonstigen Veranstalter müssen ihre Veranstaltungen beim Ordnungsamt der Stadt Leipzig anzeigen. Das Ordnungsamt kontrolliert in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, ob die Verpflichtungen aus der Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig eingehalten werden und die Veranstaltung nach strenger Anwendung der Prüfkriterien des Robert Koch-Instituts für Großveranstaltungen durchgeführt wird.“

Auch Thomaner sagen ab

Auch der Thomanerchor sagt bis zum Karfreitag seine Konzerte ab: „Dies betrifft“, teilte der Chor am Mittag mit, „vor allem die geplanten Konzerte mit Joseph Haydns ,Die Schöpfung’ am 20. März 2020 in der Thomaskirche sowie am 21. März 2020 in der Berliner Philharmonie mit erwartet mehr als 1000 Besuchern. Ebenso die gemeinsam mit dem Gewandhaus geplanten Passionskonzerte am Gründonnerstag und Karfreitag mit der Aufführung von Johann Sebastian Bachs ,Matthäus-Passion’ müssen entfallen. Bereits erworbene Tickets werden erstattet. Über die Modalitäten der Erstattung wird separat auf den jeweiligen Websites und an den Tageskassen informiert.“

Hochschule für Musik und Theater bleibt geschlossen

Die HMT gab bereits am frühen Morgen bekannt: „Die Hochschule für Musik und Theater , Felix Mendelssohn Bartholdy, Leipzig bleibt wegen der Coronavirus-Infektionsgefahr zunächst bis zum 29. März 2020 geschlossen. Sämtliche Veranstaltungen entfallen, so auch die Sinfoniekonzerte am 27. und 28. März im Großen Saal, Grassistraße. Bereits gekaufte Eintrittskarten können an die Hochschule zurückgeschickt werden: Hochschule für Musik und Theater, Postfach 100 809, 04008 Leipzig. Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Bankverbindung an. Der Betrag wird dann zurückerstattet.“

