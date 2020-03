Coronavirus in Mittelsachsen: Schulen und Kitas ab Mittwoch geschlossen

Region Döbeln/Mittelsachsen

Im Landkreis Mittelsachsen gibt es zwei neue Corona-Fälle, damit erhöht sich die Zahl auf insgesamt fünf. Die neuen Fälle sind im Raum Mittweida und im Raum Freiberg aufgetreten.

Ab Mittwoch Kinderbetreuung nur noch auf Antragsformular

Ab Mittwoch bleiben Schulen und Kindertagesstätten im Landkreis Mittelsachsen außerdem komplett geschossen. Ausschließlich für Alleinerziehende und Eltern, die beide zu bestimmten Berufsgruppen der sogenannten Kritischen Infrastruktur (KRITIS) gehören, wird dann eine Notfallbetreuung in den Kindertagesstätten sichergestellt. Das betrifft in erster Linie Kinder von Krankenschwestern, Ärzten, Pflegepersonal, Erziehern aus Kindertagesstätten, Angestellte des Rettungsdienstes, Angestellte in den Bereichen der Infrastrukturaufrechterhaltung in den Bereichen Gas, Strom, Wasser, Abwasser und anderen Bereichen der notwendigen Daseinsvorsorge.

Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU) weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass die Einordnung, welche Berufsgruppen zur KRITIS gehören, anhand eines Antragsformulars ermittelt wird, das die Eltern in ihrer jeweiligen Kita erhalten. Das Formular kann auch auf der Homepage der Stadt Döbeln heruntergeladen werden. „Es muss am Dienstag vom Arbeitgeber bestätigt worden sein und am Mittwochmorgen ausgefüllt in der Kita abgegeben werden. „Sonst kann das Kind nicht betreut werden. Dem Antrag wird nur in berechtigten Ausnahmefällen stattgegeben“, so der Döbelner Oberbürgermeister, Analog wird es in allen anderen Städten und Gemeinden laufen.

Im öffentlichen Personennahverkehr

Der Verkehrsverbund Mittelsachsen informiert über präventive Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus: Als Ergänzung der intensivierten Reinigung/Desinfektion der Fahrzeuge zum Schutz der Fahrgäste bleibt ab Dienstag, 17. März 2020 bei allen Bussen mit mehr als einer Tür bis auf Weiteres die vordere Tür geschlossen. Wir bitten alle Fahrgäste, die anderen Türen für den Ein- und Ausstieg zu benutzen.

Diese Maßnahme dient zum Schutz der Fahrer und Fahrerinnen, damit die Mobilität im Verbundgebiet gesichert werden kann. Gleichzeitig wird es bis auf Widerruf nicht mehr möglich sein, Tickets beim Busfahrpersonal käuflich zu erwerben um die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung beim Geldwechsel zu minimieren: Ab Dienstag, den 17. März 2020 wird bis auf Weiteres der Fahrausweisverkauf durch Busfahrer eingestellt. Das gleiche gilt für die Zugbegleiter in den Zügen des Schienenpersonennahverkehrs.

Die Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen des VMS gelten unabhängig davon weiterhin. Die Verkehrsunternehmen im Verkehrsverbund Mittelsachsen bitten alle Bus-Fahrgäste, die notwendigen Tickets vorab an Ticketautomaten, in den Mobilitätszentren, betrieblichen Vorverkaufsstellen, in externen Verkaufsstellen sowie mit der App „HandyTicket Deutschland“ zu erwerben. Es wird empfohlen, Tageskarten, Wochenkarten und Monatskarten zu nutzen.

Es wird noch Informationen zur Fahrplanumstellung geben, wenn das Kultusministerium des Freistaates einen verbindlichen Termin für Schulschließungen genannt hat.

Das Arbeitsamt informiert

Um in der aktuellen Situation die wichtigsten Dienstleistungen erbringen zu können, konzentrieren sich die Arbeitsagentur Freiberg und das Jobcenter Mittelsachsen auf die Bearbeitung von Geldleistungen und die elektronische Kundenberatung. Dadurch entfallen alle persönlichen Gesprächstermine. Vereinbarte Termine müssen nicht abgesagt werden und es ist auch keine telefonische Nachfrage erforderlich. Alle Anliegen sollen ab sofort weitgehend über die eService-Angebote geklärt werden – online über Smartphone, Tablet oder PC. Ganz individuelle Gesprächsbedarfe können telefonisch über die Service-Hotline geklärt werden – trotz erhöhten Anrufaufkommens. Wenn jetzt Termine entfallen oder persönlicher Kontakt nicht möglich ist, entstehen für die Kunden keine finanziellen Nachteile. Die Arbeitsagentur Freiberg und das Jobcenter Mittelsachsen arbeiten unbürokratisch und flexibel. Damit wird die Versorgung aller Menschen, die auf die Geldleistungen von Jobcenter oder Arbeitsagentur angewiesen sind, sichergestellt. Dies gilt auch für die Auszahlung von Kindergeld und Kinderzuschlag. Für alle weiteren Anliegen sind die Mitarbeiter telefonisch von 8:00 bis 18:00 Uhr unter 0800 4 555500 für Arbeitnehmer (gebührenfrei), 0800 4 555520 für Arbeitgeber (gebührenfrei) für die Kunden da, zusätzlich ist die Behörde erreichbar ab 19. März 2020 unter 03731 489 100 in der Zeit von 8:00 bis 12:00. Auch Arbeitslosmeldungen sind telefonisch möglich.

Das legt die Stadt Döbeln fest

Die Stadt Döbeln bereitet im Rathaus zu allen Fragen, die mit der Corona-Pandemie in Döbeln zusammenhängen, ein Bürgertelefon vor, das am Dienstag unter der Telefonnummer 03431/57 92 92 erreichbar ist. Das Bürgertelefon ist zu folgenden Zeiten erreichbar: montags 9 bis 16 Uhr, dienstags: 9 bis 18 Uhr, mittwochs: 9 bis 16 Uhr, donnerstags: 9 bis 16 Uhr, freitags: 9 bis 12 Uhr. Zwei bis vier Mitarbeiter sollen dort die Fragen der Bürger beantworten. Ansonsten wird der Besucherverkehr im Rathaus deutlich eingeschränkt. Auch die Stadtbibliothek Döbeln schließt am Dienstag.

Ab sofort sind alle städtischen Sporteinrichtungen, das Stadtbad, Stadtmuseum, Kleine Galerie bis auf weiteres geschlossen. Die Döbeln-Info hat bis auf weiteres geöffnet. Sämtliche Veranstaltungen, die in Einrichtungen oder in Verantwortung der Stadt Döbeln stattfinden sollten, wurden bis auf weiteres abgesagt. Dazu gehört auch die Frühlingswanderung „Sachsendreier“. Die Wochenmärkte finden bis auf weiteres statt.

Die Stadtwerke Döbeln stellen ab Dienstag auf Telefonberatung um. „Für alle Probleme und Fragen finden wir einen Weg. Aber bitte nicht im direkten Kundenbesuch vor Ort“, sagt Prokuristin Simone Friedrich. Das von den Stadtwerken betriebene Stadtbad bleibt geschlossen. Die Badmitarbeiter nutzen die Zeit für die Vorbereitung der Freibadsaison im Außengelände. In der Schwimmhalle beginnt der Umbau des Kinderbeckens.

Allgemein fahren die Stadtwerke Döbeln die Besetzung gerade herunter. Ein Teil der einzelnen technischen Teams arbeitet von Zuhause. Das sichert immer eine Ersatzmannschaft, falls in einem aktiven Team jemand ausfällt oder Leute unter Quarantäne müssten.

Von DAZ