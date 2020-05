Corona-Infizierte in Sachsen: Warum gibt es so große Unterschiede zwischen den Landkreisen?

Leipzig/Dresden

Warum gibt es im Landkreis Zwickau mit 772 Menschen relativ viele Corona-Infizierte und im Landkreis Nordsachsen mit 138 Personen vergleichsweise wenige? Der Blick auf die täglichen Corona-Zahlen des Freistaates wirft auch bei den Lesern der LVZ immer wieder Fragen auf, warum sich die Corona-Infektionen in Sachsen so unterschiedlich entwickeln.

Die LVZ hakte daher beim sächsischen Sozialministerium nach, das täglich die aktuelle Corona-Statistik veröffentlicht. Hier die Fragen und Antworten zum Corona-Geschehen im Freistaat. Der Blick hinter die Zahlen.

Anzeige

Warum hat der Landkreis Zwickau mit derzeit 772 die meisten Infizierten in Sachsen? Gibt es einen oder mehrere Corona-Hotspots, die das auslösten?

Weitere LVZ+ Artikel

Im Landkreis Zwickau gab es zu Beginn der Infektionsphase zwei Hotspots in Zwickau und Werdau, heißt es dazu aus dem Gesundheitsministerium. Es wird vermutet, dass es mehrere Reiserückkehrer aus den Skigebieten im Ausland gab und es im weiteren Verlauf zu unerkannten Ansteckungen gekommen ist. Überall dort, wo sich über einen gewissen Zeitraum infizierte Personen bewegt haben, die wahrscheinlich keine Symptome zeigten, sei es vermehrt zu diesen unbemerkten Ansteckungen gekommen. Es handelte sich um anfangs unerkannte Übertragungswege. Warum dieser Landkreis so stark betroffen war und ist, könne aber noch nicht endgültig beurteilt werden.

In welchem Alter waren die 37 Verstorbenen im Zwickauer Land? Was sagt die Statistik über Männer und Frauen?

Der Altersmedian bei den Todesfällen im Landkreis Zwickau liegt laut Ministerium bei 86 Jahren, die Verstorbenen waren zwischen 48 und 100 Jahren. Das Medianalter ist nicht mit dem durchschnittlichen Lebensalter identisch, sondern es teilt die Bevölkerung nach dem Alter in zwei gleichgroße Gruppen: 50 Prozent sind jünger und 50 Prozent sind älter als das Medianalter. 21 Verstorbene im Landkreis Zwickau waren männlich und 16 weiblich. Mindestens 11 Todesfälle betrafen Personen aus einem Alten- oder Pflegeheim.

Der Erzgebirgskreis ist mit 527 Infektionen auch stark betroffen. Was waren da die Auslöser? Warum ist dort die Zahl der Toten mit 42 so hoch?

Auch im Erzgebirgskreis wird vermutet, dass mehrere Reiserückkehrer aus dem Skiurlaub andere unerkannt angesteckt haben. Zudem gab es dort eine Häufung von Fällen in Alten- und Pflegeheimen. Der Altersmedian der Todesfälle beträgt 80 Jahre. Das Alter der Verstorbenen liegt zwischen 59 und 95 Jahren. Es waren 27 Männer und 15 Frauen.

Auffällige Todeszahlen gibt es auch in den Landkreisen Görlitz mit 20 und Bautzen mit 13 Verstorbenen, was sind die Gründe?

In Görlitz und Bautzen sind ebenfalls Häufungen von Erkrankungen in Alten- und Pflegeeinrichtungen aufgetreten.

Im Unterschied dazu gibt es mit 138 Personen relativ wenig Infizierte in Nordsachsen und keinen Toten. Warum wird Nordsachsen weitgehend verschont?

Das geringe Infektionsgeschehen in Nordsachsen hat laut dem Dresdner Gesundheitsministerium vielfältige Ursachen. Ein Grund sei, dass der Landkreis Nordsachsen mit rund 197 000 Einwohnern auf etwa 2000 Quadratkilometern der am dünnsten besiedelte Landkreis im Freistaat sei. Es kommen rund 98 Einwohner auf einen Quadratkilometer. Ein Hotspot wie in anderen Regionen habe sich nicht gebildet, heißt es weiter. Reiserückkehrer waren aufgefordert, sich unverzüglich unter der Corona-Hotline zu melden. Einen Wintersport-Reiseverkehr nach Österreich und Italien oder Karnevalsveranstaltungen habe es in Nordsachsen zudem nur in geringem Umfang gegeben.

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Als weiterer Grund wird aufgeführt, dass sich der Flughafen Halle/ Leipzig im Landkreis Nordsachsen befindet. Dadurch verfüge der Landkreis über einen geübten Krisenstab. Darüber hinaus habe die Bevölkerung Nordsachsens die Pandemie-Bekämpfung durch ihr Verhalten sehr unterstützt. Nordsachsen gehörte außerdem zu den Landkreisen, die nicht von den ersten Fällen in Sachsen und offensichtlich auch nicht von anfangs unerkannten Infektionsketten betroffen waren. Das Infektionsgeschehen konnte klar eingegrenzt und kontrolliert werden, Infektionsketten wurden offenbar erfolgreich unterbrochen. Die Infektionszahlen in den angrenzenden Landkreisen in Sachsen-Anhalt und Brandenburg sind ähnlich niedrig.

Allerdings mussten auch in Nordsachsen zwei betagte Covid-19-Patienten mit klinisch schwerem Verlauf intensivmedizinisch betreut werden. Beide Patienten sind inzwischen auf dem Weg der Besserung und müssen nicht mehr beatmet werden.

Zählt ein Nordsachse, der in einem Leipziger Krankenhaus versterben würde, als Nordsachse oder als Leipziger?

Ein Nordsachse ist ein Nordsachse, auch wenn er in einem Leipziger Krankenhaus stirbt. In der Statistik zählt immer der Wohnort des Verstorbenen.

Warum verzeichnen neun Landkreise und kreisfreie Städten von Sonntag auf Montag keinen einzigen Infizierten, während sich im Vogtland gleich elf Menschen ansteckten?

Die elf Fälle im Vogtlandkreis sind unterschiedlichen Ursprungs. „Sie sind auf ein Krankenhaus in Rodewisch zurückzuführen, von dem schon in den letzten Tagen vermehrt Fälle berichtet wurden. Zudem ist ein Pflegeheim mit einer niedrigen Fallzahl betroffen. Und es gibt noch einige wenige Einzelfälle“, erklärte Andreas Friedrich, der Pressesprecher des Sozialministeriums gegenüber der LVZ.

Gibt es eine Statistik des Freistaates, in der die am Coronavirus Verstorbenen nach Alter und Geschlecht erfasst werden?

Ja, die gibt es. Nach der sind die 169 Todesfälle in Sachsen (Stand: 4. Mai 2020) folgendermaßen nach Alter und Geschlecht verteilt:

Sechs Verstorbene waren jünger als 60 Jahre, 14 zwischen 60 und 69 Jahren, 36 zwischen 70 und 79 Jahren, 77 zwischen 80 und 89 Jahren und 36 waren 90 Jahre und älter. Die Altersspanne lag zwischen 45 und 101 Jahren. Als Alters-Median wird 82 Jahre angeben. Von den Verstorbenen waren 92 Männer und 77 Frauen.

Bei 41 aller Todesfälle sind Vorerkrankungen angegeben worden. Jedoch müsse beachtet werden, dass nicht alle Vorerkrankungen gemeldet werden.

Todesfälle treten vor allem vermehrt dort auf, wo es Infektionshäufungen in Alten- und Pflegeheimen gibt.

Von Anita Kecke