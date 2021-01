Leipzig

Im Lockdown sollen die Kontakte zu anderen Menschen so gering wie möglich gehalten werden. Doch was geschieht, wenn etwas im eigenen Heim kaputt geht? Auch einen LVZ-Leser beschäftigt dieses Thema. Er möchte wissen: „Meine Spüle ist kaputt – Darf ein Handwerker zu mir nach Hause kommen?“

Handwerker, die Reparaturen in Wohnungen und Privathäusern vornehmen, gelten als systemrelevant. Maler, Klempner oder Elektriker dürfen also zu diesem Zweck zu Ihnen nach Hause kommen. Das bestätigt auch das Sozialministerium Sachsen (SMS) auf Anfrage der LVZ mit dem Zusatz, dass „Sie sich an die Vorgaben des betrieblichen Hygienekonzeptes halten müssen“.

Termin auch während der Quarantäne möglich

In diesem Konzept sind laut der Leipziger Handwerkskammer unter anderem folgende Maßnahmen vorgesehen: Vor Antritt des Termins müssen die Handwerker abklären, ob sich am Arbeitsort eine Person in angeordneter häuslicher Isolierung befindet. Ein Arbeitseinsatz ist dann nur nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt und in begründeten Notfällen unter den angeordneten Auflagen durchführbar.

Außerdem sollte die Anzahl des Personals auf ein Minimum reduziert werden. Sind Handwerker gemeinsam im Einsatz, dann nach Möglichkeit nur in den gleichen Team- Konstellationen. Ihre Arbeit muss so organisiert werden, dass in kleineren Räumen möglichst nur ein Beschäftigter arbeitet.

Regelmäßiges desinfizieren der Hände

Die Handwerker müssen immer Händedesinfektionsmittel mitführen und während des Kundendienstes regelmäßig nutzen. Zudem sollen sie sooft wie möglich die Hände waschen. Im Allgemeinen gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Als Kunde sollten Sie während der Arbeiten in ihren vier Wänden die Räume oft lüften und bei näherem Kontakt einen Mundschutz tragen.

Hinweis der Redaktion Dieser Text hat den Stand der seit 11. Januar 2021 gültigen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung.

Von Pauline Szyltowski