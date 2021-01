Darf ich meine Familie in einem anderen Bundesland besuchen?

Leipzig

Wer seine Familie in einem anderen Bundesland besuchen will, muss einiges beachten. Die Leserin Marlene Richter etwa ist vor kurzem nach Leipzig gezogen. Sie fragt: „Hätte ich die Möglichkeit, im Lockdown nach Halle zu meiner Familie zu fahren, um dort einige Dinge zu erledigen und Sachen abzuholen?

Diese Möglichkeit besteht durchaus. Jedoch wird „dringend empfohlen, auf nicht notwendige Besuche zu verzichten, insbesondere wenn diese mit der Reise in ein anderes Bundesland verbunden sind“, heißt es vom Sozialministerium Sachsen (SMS).

Rechtsvorschriften der jeweiligen Bundesländer beachten

Sollten Sie Freunde, Verwandte oder Bekannte in einem anderen Bundesland dennoch besuchen müssen, so das SMS weiter, „gelten zunächst einmal grundsätzlich die Rechtsvorschriften der jeweiligen Bundesländer. Nur für die Teilstrecke innerhalb Sachsens finden die sächsischen Regelungen Anwendung.“

Durch den Bund-Länder-Beschluss, der zunächst bis zum 14. Februar seine Gültigkeit besitzt, gelten flächendeckend zumindest die gleichen strikten Kontaktbeschränkungen. Das erleichtert den Überblick. Mehrere Personen eines Hausstandes dürfen demnach generell nur eine weitere Person eines anderen Hausstandes treffen – ob in der Wohnung oder unter freiem Himmel. Wenn Sie also die Familie besuchen wollen, müssen Sie dies alleine tun.

Eine Unterscheidung im Ländervergleich, die für ihre Reise wichtig werden könnte: Beim Thema Ausgangssperre variieren die Strategien von Bundesland zu Bundesland. In vielen Ländern, etwa in Sachsen-Anhalt, gibt es gar keine nächtliche Ausgangssperre. Anders sieht es in Baden-Württemberg (20-5 Uhr), Bayern (21-5 Uhr), Bremen (22-6 Uhr) und bei uns in Sachsen ( 22-6 Uhr) aus. Ihre Abfahrt oder Ankunft muss deshalb außerhalb der Sperrzeit realisiert werden.

Zusätzlich sollten Sie sich über die Corona-Regeln informieren, die im Zielort gelten. Wegen hoher Corona-Fallzahlen gelten viele Städte oder Landkreise als Hotspots und unterliegen zusätzlichen Ausgangsbeschränkungen.

Hinweis der Redaktion Dieser Text hat den Stand der seit 11. Januar 2021 gültigen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung.

