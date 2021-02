Leipzig

Das Land Sachsen macht in der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung einige Zugeständnisse, um zumindest ein Stück Normalität teilweise wieder zu ermöglichen. In den letzten Wochen war Fahrschulunterricht untersagt. Gibt es auch in diesem Bereich neue Regelungen? Das fragt sich auch ein Leser. Er will wissen: „Darf jetzt wieder jeder Fahrstunden nehmen?“

Tatsächlich gibt die sächsische Verordnung wieder grünes Licht für Fahrschulen, jedoch erst ab dem 1. März 2021. Aber nicht jeder darf sich für den Unterricht wieder hinters Steuer klemmen: „Fahrschulen für Kraftfahrzeuge dürfen unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen wieder öffnen, sofern der Unterricht, die praktische Ausbildung und die anschließende Prüfung berufsbedingt erforderlich sind.“

Fahrer müssen sich wöchentlich auf Corona testen lassen

Zu den Hygienemaßnahmen gehört, dass sowohl Lehrkräfte also auch die Fahrschülerinnen und -schüler im Unterricht medizinische Masken tragen. Außerdem müssen sich Lehrende in Fahrschulen wöchentlich auf eine Coronavirus-Infektion testen lassen.

Gerade jetzt, da erste Lockerungen wieder möglich werden, zeigt sich, wie wichtig es ist, im Alltag auf Hygiene- und Abstandsregeln zu achten. Denn sollte der 7-Tage-Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im Freistaat Sachsen und im eigenen Landkreis oder der Kreisfreien Stadt an fünf Tagen infolge überschritten werden, müssen die Fahrschulen wieder schließen.

Hinweis der Redaktion Dieser Text ist auf dem Stand der seit dem 15. Februar 2021 gültigen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung.

Von Pauline Szyltowski